推動文化價值觀光休閒產業 提昇白酒文化「台灣品酒文化館」正式掛牌營運

由台灣酒藝文化發展協會發想、規劃、推動，並在台灣菸酒公司前董事長蔡木霖及前總經理賴舜堂等人的極力支持下，「台灣品酒文化館」即日起在台北市中山堂附近正式掛牌營運，這是台灣第一個以「品酒」為主題的體驗館，也是臺北市博愛特區內的觀光休憩新據點。將白酒的品酒層次，發揚為具文化價值的觀光休閒產業。

蔡木霖指出，品酒是心靈上的糧食，是一種文化。從敬神祭祀的酒禮，到民間酒俗、酒德，都是酒文化的最直接表現；歷代文人墨客的酒文、酒賦、酒詩、酒詞、酒歌等，也都因為酒而留下令人擊節讚嘆的文學經典。所以酒又有「中國文學酵母」之稱。相信「台灣品酒文化館」的成立，將可透過互動體驗方式，改變台灣的拚酒文化轉變為品酒文化，希望能帶動台灣製酒產業朝精緻化、藝術化方向發展，進而進入國際市場。

「台灣品酒文化館」內舉辦白酒文化體驗講座暨品酒會，站立解說者為台酒公司前董事長蔡木霖。圖／業者提供

獲聘為品酒顧問的前臺灣菸酒公賣局長鄭世津則表示， 「台灣品酒文化館」是台灣第一個以白酒為主的品酒館。台灣人個性豪爽，喜歡拼酒、豪飲，卻經常忽略製酒與酒質間的關係，以及酒在口中豐富細膩的變化。「台灣品酒文化館」的成立，即是希望推動台灣從拚酒文化轉變為品酒文化，藉由品酒，消費者可以瞭解好酒在舌尖上豐富的變化，在進入喉嚨後的虛實感受，相信體驗愈多，懂酒的消費者愈多，就會刺激產業發展，進而提升台灣白酒品質，行銷國際。一般來說，紅酒講求感官，白酒追求意境。就像西畫寫實，國畫寫意一樣。品酒有五個層次，即品性、品格、品意、品香、品味。首先要品出酒的本性，也就是酒的本質。其次是品出酒的格調，要用自己的標準分類，是配食物的酒，還是情調用酒。品意，是酒的意境。接者品香，從酒香找到和自己一樣香味的人格特質，這是吸引力泉源。品味，就是通過白酒在口中，快速通過辣、甜、鹹、酸、苦、甘的層次變化，體會自己人生過程，讓自己重新出發。

「台灣品酒文化館」館內有完整的傳統製酒過程、有豐富的酒類藏書（包括酒經、酒譜、酒甕）、製酒靈魂的麴餅、有仿商周時代的酒器，還有兩岸各地酒商捐贈的白酒。圖／業者提供

台灣酒藝文化發展協會理事長徐言則說明，酒與人類生活息息相關。酒的釀造技術，是一門獨特的科技。酒藝包含工藝和品藝，好的酒可以品出生命、靈魂和活力。根據馬斯洛的需求層次理論，人在不同時期表現出來的各種需求是不同的。最初期的溫飽階段，有生理、安全的需求；進展到小康後，有社會需求和尊重需求；到了富裕階段就會有自我實現的需求。由此可知，人的需求是從外部得到滿足後，才會逐漸轉化為內在的滿足，品酒正好滿足自我實現的需求。所以酒類消費所蘊含的是一種高級物質享受或精神享受，它是一種文化價值為基礎的「感性商品」。「台灣品酒文化館」館內有完整的傳統製酒過程、有豐富的酒類藏書（包括酒經、酒譜、酒甕）、製酒靈魂的麴餅、有仿商周時代的酒器，還有兩岸各地酒商捐贈的白酒。當然，現場也展示三位元老級人物在台灣菸酒公賣局任職期間的老照片，每一張照片都是一段台灣製酒發展史，非常珍貴。品酒館將不定期講述製酒、品酒智慧和經驗，這是品酒館價值所在，也是具有珍貴傳承的活歷史。

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