MyProGuide媒合專業導遊　為自由行加分

風景美不美就靠導遊一張嘴，導遊可以說是旅遊時的靈魂人物，可是要找導遊時要到哪裡找？藉由專業導遊平台MyProGuide，旅客透過網站就可搜尋到合適的導遊，便利的服務已為全球超過15萬人帶來更深度的旅遊體驗，也為在地專業導遊帶來更多的工作機會，成為各地政府指定的導遊平台。

風景美不美就靠導遊一張嘴，導遊可以說是旅遊時的靈魂人物，可是要找導遊時要到哪裡找？藉由專業導遊平台MyProGuide，旅客透過網站就可搜尋到合適的導遊，便利的服務已為全球超過15萬人帶來更深度的旅遊體驗，也為在地專業導遊帶來更多的工作機會，成為各地政府指定的導遊平台。

MyProGuide創辦人翁晟譯表示，一般出國旅遊，只有到了機場，才會知導遊姓誰名誰，合不合意全憑運氣。MyProGuide讓旅客在行前，就可以透過線上履歷及旅客評鑑，確實知道導遊的完整經歷及個人資訊，藉此挑選屬意的人選。彈性化的服務，讓導遊不只是導遊，還是旅客的朋友，透過提醒與溝通，在行前就能感受到導遊的親切服務。更不用經過旅行社轉手，除了可以免除不需要的付出額外，亦可以針對旅遊目的，透過旅客母語，得到最接地氣的親切感。

MyProGuide特別重視導遊的專業度，導遊們全部都必須具備當地導遊證照才能上線，不但具有政府專業審核，也讓旅客更有安全感，目前MyProGuide線上超過4千位的具有專業導遊證照的導遊。翁晟譯說，MyProGuide可以說是導遊版的LinkedIn，藉由線上履歷表讓導遊可以行銷自己，累積自己的聲譽。加入MyProGuide，就如同加入一個國際團隊，透過全球導遊同事，建立全球服務網絡，為導遊加分。

MyProGuide於今年入選及經濟部中小企業指導，資育公司主辦的 i2i Scalerator 規模加速器，搭乘i2i Scalerator 規模加速器新南向列車，前進越南市場。翁晟譯說，MyProGuide在全球23個國家都有服務據點，其中更以亞太地區規模最為完整。儘管在地已有分公司，不過越南市場由於隨著經濟起飛及旅遊蓬勃發展，目前已是僅次於泰國旅遊盛地，對於導遊需求也大幅成長，藉由規模加速器將有助於串接在地策略合作夥伴，深化對旅客的服務能量，提供各國旅客更貼心的當地服務。

風景美不美就靠導遊一張嘴，導遊可以說是旅遊時的靈魂人物，可是要找導遊時要到哪裡找？藉由專業導遊平台MyProGuide，旅客透過網站就可搜尋到合適的導遊，便利的服務已為全球超過15萬人帶來更深度的旅遊體驗，也為在地專業導遊帶來更多的工作機會，成為各地政府指定的導遊平台。

MyProGuide創辦人翁晟譯表示，一般出國旅遊，只有到了機場，才會知導遊姓誰名誰，合不合意全憑運氣。MyProGuide讓旅客在行前，就可以透過線上履歷及旅客評鑑，確實知道導遊的完整經歷及個人資訊，藉此挑選屬意的人選。彈性化的服務，讓導遊不只是導遊，還是旅客的朋友，透過提醒與溝通，在行前就能感受到導遊的親切服務。更不用經過旅行社轉手，除了可以免除不需要的付出額外，亦可以針對旅遊目的，透過旅客母語，得到最接地氣的親切感。

MyProGuide在全球23個國家都有服務據點，其中更以亞太地區規模最為完整。 圖／MyProGuide提供

MyProGuide特別重視導遊的專業度，MyProGuide線上超過4千位的導遊專業導遊證照。翁晟譯說， MyProGuide可以說是導遊版的Linkin，藉由線上履歷表讓導遊可以行銷自己，累積自己的聲譽。加入MyProGuide，就如同加入一個國際團隊，透過全球導遊同事，建立全球服務網絡，為導遊加分。

MyProGuide於今年入選及經濟部中小企業指導，資育公司主辦的 i2i Scalerator 規模加速器，搭乘i2i Scalerator 規模加速器新南向列車，前進越南市場。翁晟譯說，MyProGuide在全球23個國家都有服務據點，其中更以亞太地區規模最為完整。儘管在地已有分公司，不過越南市場由於隨著經濟起飛及旅遊蓬勃發展，目前已是僅次於泰國旅遊盛地，對於導遊需求也大幅成長，藉由規模加速器將有助於串接在地策略合作夥伴，深化對旅客的服務能量，提供各國旅客更貼心的當地服務。