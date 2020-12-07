好日子愛心大平台助聽器公益專案　聽損學子學習、聽音樂更EASY

目前就讀大三的小易因從小中耳炎造成重度聽力損失。和小易聽力程度一般的孩子通常在早療階段即植入電子耳，但礙於難以負擔要價近百萬的昂貴醫材及受術費用，直到小易十八歲前幸運地趕搭上衛福部將人工電子耳納入健保給付的列車，讓小易可以順利地植入人工電子耳。

或許因為小易的電子耳植入時間較晚，加上他的耳蝸特殊，因此小易對助聽器的依賴仍然很大，加上仍在就學階段，學習的需求相對強烈，搭配FM的舊式助聽器對他來說只能勉強維持，但更換新型助聽器對家中經濟又是一項負擔。

小易的媽媽為了孩子可以擁有更好的學習工具，頻頻為孩子尋找資源，也幸運地透過新北市政府的轉介找到了科林助聽器，搭上「好日子愛心大平台」公益捐贈專案，配戴了專為重度聽損兒學習設計的藍牙助聽器，不僅不用再為FM傷腦筋，也一併達成小易想要像一般年輕人輕鬆聆聽音樂的夢想。

新北市副市長謝政達表示，對於聽損者而言，和他人溝通有障礙且參與社會產生困難，助聽器確實有助於聽損市民提升生活品質及參與社會活動的機會，對於聽力受損的學子學習幫助更大。

全國唯一公辦公營之新北市輔具資源中心表示「好日子愛心大平台」助聽器公益捐贈專案已開放申請，凡0-26歲有助聽器需求、設籍於新北市，且有低或中低收入戶證明者的市民，由輔具中心開立轉介單既可與科林助聽器專案窗口聯繫，安排至指定直營服務據點進行助聽器選配。新北市輔具資源中心連絡電話(02)8286-7045。