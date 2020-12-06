萊爾富推出5萬盒「松石綠」萊潔炫彩醫療口罩　創下25分鐘完銷最佳紀錄

時序入冬，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心於12月1日啟動「秋冬防疫專案」，民眾進入「八大類場所」應佩戴口罩，口罩等防疫物資需求持續熱絡。知名超商萊爾富為照顧民眾健康，年度壓軸推出最強檔「松石綠」萊潔醫療防護口罩，今(6)日早上10:00於門市Life-ET機台開放預購，推出今年最大5萬盒，並創下每分鐘銷售3100盒最快速度，25分鐘內已完銷佳績。

今天最早凌晨四點，萊爾富高雄市的義昌店就有消費者前來排隊，萊爾富有休息區的門市，都可以提供民眾先坐著排隊等待，多次預購下來，已養成許多民眾有良好的排隊默契，顯示台灣民眾排隊的良好秩序與素質，

萊爾富長期積極攜手供應商萊禮生醫，年末再推出象徵祝福與平安寓意的「松石綠」炫彩醫療口罩，為讓更多民眾滿足防疫需求，並爭取增量至5萬盒。今日凌晨4點，萊爾富高雄義昌店即有第一位消費者排隊，有提供休息區的萊爾富門市，都能讓民眾坐著排隊等待，並貼心準備熱茶飲給民眾，受到肯定。

萊爾富有休息區的門市，都可以提供民眾先坐著排隊等待。圖／萊爾富提供

萊爾富繼推出「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」及牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」和「丹寧藍」、「楓葉紅」等顏色口罩供民眾選購後，深獲消費者喜愛。讓民眾「玩色‧做自己」，除了能夠滿足「街頭穿搭時尚」外，也戴得安心。

萊爾富引進炫彩新色「松石綠」萊潔醫療防護口罩，讓民眾盡情玩色做自己。圖／萊爾富提供

全球新冠肺炎疫情餘波未平，2020年發生太多令人意料不到與難過的事，「松石綠」是代表十二月的重生石，可讓心靈得到靜謐，更象徵著大海和藍天色彩的天神，將會帶給民眾健康的祝福寓意，因此配戴上拘謹卻顯貴氣的「松石綠」口罩，盼望重生般的幸福帶領我們告別令人不安與恐懼的一年，在跨越新年之際迎來重生般之美。

萊潔炫彩口罩系列為獨家滅菌加工製程，是目前台灣唯一通過3E過濾標準，如符合BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上與PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，為最乾淨的醫療口罩。

萊爾富貼心提醒民眾，可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須花費1分鐘即可快速完成「炫彩口罩」預訂，民眾於12月30日後再回原購買門市取貨。