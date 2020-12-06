築間新品牌「日暮裏」插旗南京駅 祭出最低6折起優惠

瞄準國人愛吃火鍋及看好和牛在台一年高達10億元龐大商機，適逢10周年「築間幸福鍋物」自今年7月抓住市場先機，陸續推出個人燒肉套餐「燒肉smile」及和牛火鍋吃到飽「有之和牛 鍋物食べ放題」，大受好評。為進攻冬季火鍋市場，11月中下旬隆重推出全新品牌「日暮裏 冷蔵肉専売．和牛鍋物食べ放題」，強勢搶進平價「冷藏和牛」吃到飽，全天候800元有找，相信在火鍋餐飲中勾起老饕的味蕾。

繼11月「日暮裏」台中駅正式營運後，12/4台北南京駅隆重開幕，且大手筆祭出限定優惠，自4日起至11日止連續8天推出「2人同行8折、4人同行7折、6人同行6折」超狂優惠活動。開幕當天，台中駅同樣享有歡慶優惠活動，歡迎消費者要把握開幕限定活動喔。

「日暮裏」主推個人獨享吃到飽鍋物，只要788元起即可享用澳洲冷藏和牛等11款冷藏肉品。除了冷藏和牛之外，牛肉嚴選澳洲板腱牛肉、美國雪花牛肉、美國特級牛腹肉；豬肉選用台灣本土黑豚肉，有黑豚里肌肋眼、雪花豚肉、特級黑豚嫩肩；而雞肉採用現流無骨雞腿、主廚極力推薦2款炙燒料理的雞腿肉，運用炙燒料理手法，逼出雞肉本身油脂所散發出自然獨特香氣，再將雞腿肉放入湯底煮熟後食用。

「日暮裏」牛肉嚴選澳洲板腱牛肉、美國雪花牛肉、美國特級牛腹肉。圖／築間幸福鍋物提供

「日暮裏」提供的肉品堅持冷藏保存，並採用日本進口專業級冷藏肉專用礸石刀片切肉機，為了維持肉品本身柔嫩風味。除了肉品外，還有因季節調整自助吧上的新鮮蔬菜類、根莖類、鮮菇類等超過20餘種蔬菜，自助吧食材種類更多達60餘種，滿足饕客們挑剔味蕾。

「日暮裏」嚴選7種風味升級的靈魂湯頭，主廚特別推薦日本中部長野地區「信州鮭魚白味噌」，其白味噌占全日本味噌產量4成，以大豆及米麴製成，味道濃淡適中帶辛口。另外，白味噌熟成時間較短味道較溫和且鹹度較低，適合運用在鍋物的湯品。

自助吧台提供日本傳統鄉村料理「和風壽喜雜炊」廣受消費者的青睞，將和牛、野菜、蒟蒻等食材炊煮而成的醬汁，成為饕客上門的重要關鍵。12月入冬之際，邀請民眾快揪親朋好友一起吃鍋吧！

自助吧台多達60餘種食材，滿足饕客們挑剔味蕾。圖／築間幸福鍋物提供

繼「日暮裏」台中、台北正式開幕後，築間餐飲集團乘勝追擊，將於12/18於台南中華北駅再開第三家店，並祭出開幕優惠，連續8天「2人同行8折、4人同行7折、6人同行6折」。

【台北南京駅】營業時段：上午11:00-凌晨4:00，地址：台北市中山區南京東路一段138號2樓、訂位專線：02-2542-9199。