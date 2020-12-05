彰化田尾拈花惹草 數位打卡吸引年輕人取景

車輛行使台1線，田尾公路兩旁的花圃總是吸引路人目光，賞心悅目的花海讓田尾成為台灣人拈花惹草最佳去處，政府更將田尾升級為六級觀光休閒產業，最早規劃的公路花園從5公里擴大至今10公里長，進駐的花卉、觀光業者多達300多家，是中台灣的觀光勝地。然而，競爭也是田尾在地業者寫照，光靠觀光客，經營仍面臨隱憂，應用數位工具行銷成為業者急需突破的瓶頸。

「十幾年前，我們剛在這裡開店時，商家還寥寥無幾。所謂的門市就是一塊田地，全部仰賴店家自己胼手胝足建構起現在的一草一木」，早年專做園藝外銷，13年前方才開設實體店面的飛龍盆栽第二代老闆娘朱佳玲回憶當年田尾發展歷程，也顯見隨著田尾的繁榮發展，吸引更多人在此開業經營。

目前全台北、中、南共有五大花卉拍賣市場，加上進駐田尾公路花園的商家日益增加，消費者的流失與客源斷層成為在地店家普遍面臨的經營瓶頸。「我不能一直被動等待客人上門，必須將被動轉為主動」朱佳玲一直在這個念頭，於是，她不斷地嘗試新的經營模式，如：盆景教學、開發療癒型小盆栽、臉書直播…等。

租借腳踏車騎遊田尾最為愜意，在經濟部中小企業處的輔導計劃下，遊客可以邊騎邊打卡。圖／中華軟協提供

學習數位行銷 消費者互動更及時

不過，隔行如隔山，雖然大家都會用臉書，但要透過臉書宣傳，也是一門專業，朱佳玲說，「臉書直播或網路行銷有很多眉角，我不是這方面的專業人士，撞了不少牆、吃了不少苦，效益不見得好。」

朱佳玲在參與經濟部中小企業處「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，透過輔導團隊國興資訊顧問點出經營面與行銷面許多可再提升之處，並開設許多數位應用課程，不論在剪輯影片或直播的主題規劃上都大有斬獲，進步許多！更棒的是，利用LINE@、網站和QR code將店家分散使用的數位工具通通整合起來，遊客只要掃瞄QR code便能登入粉絲頁，這些數位應用工具，讓店家有更多機會與消費者互動及交流。

田尾公路花園協會理事長李立宇也談到，過去田尾扮演全台花卉批發角色之重要性已被大幅削減，為協助會員因應環境變化，協會過去也曾努力協助店家轉型，卻發現店家需要的人才不僅擅長園藝技巧，還要懂得行銷，尤其是數位行銷，可惜這部分協會比較缺乏，直至今年加入「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，由專業團隊輔導，彌補不足之處。

線上＋線下 深度田尾之旅

今年受到疫情衝擊，當地店家們都很擔憂觀光客不來，輔導團隊國興資訊處長吳孟宗指出，在計畫的協助下，協同當地政府與民間組織，舉辦在地活動，如母親節舉辦「五月田尾花獻愛」活動、乾燥花DIY體驗、花鄉輕旅行、田野全家福輕旅行等等活動，同時搭配到田尾鄉公所粉專按讚並分享該活動以及到指定店家消費，不限金額，即可獲贈一只小盆栽或是植物知識文分享、留言、按讚抽消費現金券…等，成功在網路上打響活動，吸引民眾安排一趟田尾賞花之旅。

吳孟宗說，透過數位工具的推播活動，讓田尾粉絲頁僅於短短2周便增加600多名粉絲。透過課程和活動示範，協助街區店家了解並懂得運用數位工具，與時俱進地進行數位化轉型，他認為，數位科技只是一項工具，重要的是如何讓使用者擁有正確的觀念，並以對的方式善用工具，方能永續地經營下去。

在經濟部中小企業處「普及中小企業數位寬頻應用計畫」協助田尾業者導入數位行銷、支付。圖／中華軟協提供

在計畫輔導下，田尾店家數位知識、應用數位工具和舉行線上線下活動的能力大幅提升，協會整合了當地資源，選在遊客習慣租賃腳踏車一覽田尾風光的租車店裡建置Wi-Fi熱點，方便遊客透過「田尾旅遊+」Line官方帳號搜尋在地觀光資訊，或是登入「田尾旅遊趣」官網了解當地最新活動； 同時，店家提供的多元支付服務，也讓遊客擁有更便利的消費體驗。（經濟部中小企業處廣告）