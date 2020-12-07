山城送餐　織起106公路社福與產業網絡

途經深坑、石碇、菁桐、平溪、嶺腳、望古、十分到瑞芳，台106線距離台北火車站只要一個紅綠燈，20分鐘就可到台北101，不過卻是十足的位於新北市的偏鄉。由於在地人口急速老化，經濟環境更處於人老少窮的狀態。當地的老年人，踩踏在政府補助資格的模糊交界，無法得到適切的協助，在日常飲食生活更面臨棘手的窘境。

兩年前從荷蘭工作回台的MealBox山城送餐事業創辦人葉家豪，注意在地環境，更關懷在地人文。從獨自於石碇地區撿垃圾到創立螢火蟲書屋，於期間不斷思索，能如何為生態及社會永續再付出更多心力。今年，葉家豪集結在地媽媽班的力量，將鄉間私房菜的獨門廚藝，結合在地農產與運輸的支持，每天將在地原味的營養與溫暖，傳遞給新北市的偏鄉長者，讓他們獲得飲食更深一層的保障。由於新北市參與工業局的創業歸故里競賽所提供的實證場域與葉家豪所規劃的山城送餐路線吻合，因此希望透過參賽將獨門研發的在地美味，傳遞分享給當地的長者外，也擴及淡蘭古道的登山客及關懷偏鄉的企業。

來自石碇、深坑及平溪，沒人為污染的土地及新鮮空氣，山間自然生態孕育多樣當令食材，不只新鮮，剛採收食材的甘美，是一般都市便當所享受不到的滋味。在營養師指導下，搭配石碇媽媽班巧手，所研發出的健康料理食譜，是當地長者豐盛的一餐。葉家豪說，由媽媽班承上啟下，將在地小農有機友善農產，轉化成便當，再利用當地物流的人力，將便當運送給有需要的地方長者及關懷偏鄉的企業，不僅可以填補老人的日常需求，小農的產品可以獲更大效益，媽媽班有定的收入來源。企業在實現社會責任的同時，可以知道善心的流向，長者的關懷更可以準確到位。

山城便當事業同時透過LINE機器人技術，發展出在地送餐系統加值及在地景點介紹的導覽服務，希望為淡蘭古道的登山客服務。葉家豪說，除了便當製程，可以強化地方產業間的聯繫，將在地資源更有效運用。藉由便當運送，更能深入關懷長者生活，瞭解並提供日常生活上所需之協助。展望未來，山城送餐事業將以更縝密的方式，織起106公路沿線社福與產業的網路，藉由一顆顆便當傳遞溫情，更進一步成為支持在地系統持續運轉的重要媒介。