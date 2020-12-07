大港文化　帶動基隆藍色經濟力

具備天然優質的釣魚環境，基隆以距離集中且多樣性的垂釣場域，備受釣客推崇。近年娛樂漁船夜釣風潮興起，以八斗子及長潭漁港為核心的夜釣船班成為在地漁民新興的收入來源，去年起適逢基隆嶼開島，更為當地海洋船釣觀光創造全新話題。

近年承辦基隆鎖管季海洋嘉年華、夜釣遊程推廣、瑪陵坑溪觀光農業區封溪護漁等，多項基隆市休閒漁業及環境教育推廣專案的大港文化事業公司，因而發現基隆休閒釣產業長期發展的獲利潛能。其創辦人祝灝軒表示，位於北台灣，基隆得天獨厚的釣魚環境及釣點能夠對應多樣的釣法，同時也是國內釣具產業發展重鎮，因此是發展休閒垂釣活動的最佳場域。基隆與澎湖為國內唯二的重點磯釣發展區域，而基隆嶼更是全台唯一具合法管理的磯釣場域，但卻因為缺乏整體行銷策略，及產業服務片斷化，以致垂釣品牌尚未建立，而無法發揮應有的產值，甚是可惜。

基隆休閒垂釣產業是一個具成長潛力的藍海市場，除了裝備消費，還有交通渡船所產生的間接性產值。透過基隆市政府提供資訊，有機會參加工業局的創業歸故里競賽並獲晉級，透過競賽，於基隆導入一站式數位化服務平台，整合現有基隆休閒垂釣方案資源，利用整體性平台行銷觀念，促進漁民及釣友間之交流、分享資源，以增進海洋保育共識，更加深基隆在地學子及遊客對於基隆特色漁業、海洋文化的認同。持續行銷遊程商品話題，結合休閒漁業、觀光產業及環境教育等跨領域休閒活動，將服務面向做廣、消費市場做大，讓基隆獨特漁釣資源能發揮最高效益。

祝灝軒說，釣魚活動可以增加海洋觀光產業的多元性，可以發展成體育賽事，也能與食魚文化串聯，發揮更高的主題效益。展望未來，大港文化將擴大數位口碑的效果，逐步串接基隆岸上導覽、旅宿業者能量，設計在地特色體驗遊程商品，並與郵輪觀光、團體觀光業者合作，打造一條龍服務，擴大基隆休閒垂釣活動的影響層面。