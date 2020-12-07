小魯智慧文化旅遊　原住民解謎line@踩彩和平島

阿根納造船廠、原住民文化會館、正濱漁港彩色屋及天后宮，和平島是造訪基隆的指標性景點。根據108 年觀光局統計資料顯示，一般遊客於彩虹房屋等網紅景點拍照後便會隨即離開，顯見單一景點的崛起並未帶動在地經濟與商圈發展。

本身是海洋大學的校友，小魯智慧文化旅遊工作室創辦人魯子賢表示，和平島觀光資源比想像中更多元，可惜很多觀光景點及特色店家，連在地海大生都鮮有人知，更別說外來觀光客。以基隆原住民文化會館為例，身為資深海大人的魯子賢，也是因為合作舉辦原住民文化推廣的兒童營隊，才發現著名景點「彩虹房屋」附近，竟有一個原住民文化會館，除了豐富館藏外，還有原住民社區奇浩部落，豐年祭時更有歌舞表演、撒網捕魚、趣味競賽等，而這些別具文化特色的活動卻經常被路過錯過。因此，參加創業歸故里競賽，希望藉「和平島商圈原住民文化解謎Line@—系列產品「 踩彩和平島」，串連和平島周邊觀光景點及資源，帶動地區發展.推廣觀光文化。

魯子賢說，和平島私房景點很多，卻因缺乏一個串聯平台，而無法發揮最大觀光及商圈活絡效應。「踩彩和平島～原住民文化解謎line@」以原住民的文化作為遊戲的背景，使用line@作為載具，結合解謎破關體驗，相較於導遊服務，省人力又有趣，還可以將和平島歷史與文化在遊客沈浸於遊戲提示和實地景點破關過程中有更深入瞭解。還能體驗特有的原民舞蹈，並有私房拍照景點介紹與提供當地多樣小份美食品嘗等內容，有助於整合在地商家，以遊戲方式導流顧客，推廣在地商圈。對遊客而言，透過新型態的和平島觀光導覽，可以享受到最多在地優惠與當地的各項服務。

未來，小魯智慧旅遊工作室將深化建置和平島商圈原住民文化解謎Line@解謎導覽，並串聯響應式平台網頁，形成整合文化、購物、表演、商家介紹、導購的即時在地觀光服務系統，亦將串接交通資訊，讓遊客能以最省時間的路徑與方式到達各個景點。並規劃將各商家的Line@聯絡資訊整併在響應式平台網頁，方便遊客可以用快速取得店家商品資訊，亦可進一步活絡商圈帶動業績成長，吸引更多人潮來體驗和平島豐富的文化歷史和特色。