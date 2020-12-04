王宇寧提琴工作室　打造迷你號角隨身型演奏平台

王宇寧提琴工作室於去年推出迷你號角大提琴演奏平台，藉由樂器共震等聲學設計，改良大提琴止滑墊，成為更具功能性與便利性的隨身型演奏平台，讓演奏家隨時隨地都呈現演奏廳的表演水準，將琴聲發揮到淋漓盡致，甫推出便在國內獲得廣大迴響，創新設計除獲國內外專利肯定，更曾於2019年韓國首爾國際發明大賽中，拿下發明金牌獎。

曾遠赴義大利第一線工作室學習製琴，王宇寧提琴工作室負責人王宇寧表示，由於本身重量的關係，大提琴不像小提琴或中提琴一樣，從琴盒拿出來就可以馬上演奏，而是需要藉由倚靠來穩定琴身，因此止滑墊可說是拉奏大提琴的重要配備。不過由於尾針也是大提琴共鳴傳導聲音的重要部位，與不同的材質接觸，音效都會有所不同，一般止滑墊只能在大提琴演奏時，支撐尾針不會滑動，無法協助提琴殘餘能量擴散，充分發揮應有的音效。因此在音樂廳演出時，都會有專門提供給大提琴家使用的演奏平台，藉此增加共鳴，強化音響效果。不過由於體積與重要的關係，並不方便攜帶。構想來自於演奏平台，迷你號角不只把體積尺寸縮小，更增加曲面，導入聲學反射概念設計，藉由聲波在迷你號角內多次反射後響出，讓大提琴的震動能量發揮到極致。

迷你號角的尺寸跟重量，就像手機或粉餅盒一樣，不管是登台或到處演出，放在口袋，帶了就走。圖／王宇寧提琴工作室提供

迷你號角的尺寸跟重量，就像手機或粉餅盒一樣，功效卻勝於大提琴止滑墊，不管是登台或到處演出，放在口袋，帶了就走。而且從原料射出，電鍍從產品發想、設計、製作到組裝，都是台灣製造，品質更有保障。曾於2019年韓國首爾國際發明大賽中，拿下發明金牌獎，迷你號角已經獲得我國三項專利及美國、中國專利。日本、德國及韓國專利已都同步申請，預計年底將陸續拿到專利認證，確保迷你號角國際技術領先地位。

除了在台灣獲得廣大迴響，迷你號角即將於11月份亞馬遜賣場上架，搭配網紅行銷，搶攻更大的全球市場。王宇寧提琴工作室同時入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器，積極卡位新南向商機。王宇寧說，越南有點像之前的中國，古典樂欣賞正在萌芽，是值得切入的早期市場。搭著i2i Scalerator規模加速器列車，將能加速在地市場的拓展，此外，加速器的業師全方位輔導課程，對商品面及行銷面的多所建議，不只針對越南，對於國際市場之開發更多所助益，未來期待藉由加速器的人脈，掌握市場脈絡，強化在地鏈結。