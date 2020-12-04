數位經濟與社會指數領先　荷蘭傲視歐洲各國

根據新冠肺炎疫情爆發前的資料，荷蘭的數位經濟與社會指數（DESI）在28個歐盟會員國中排名第四。DESI就連線性、人力資本和科技整合度等相關數位指標評比歐盟各國，其追蹤歐盟整體發展及各會員國數位競爭力。此研究中強調，即便疫情時期中網路負荷加重，但荷蘭網路功能依然表現卓越。疫情狀況突顯出數位資產在經濟上的重要性，證明網路與連線、資料、AI及超級運算是支撐我們經濟與社會的重要因素。同樣重要的是用來追蹤病毒散播並加速疫苗搜尋的數位技能。

根據DESI 2020，荷蘭連線性稱霸歐洲，幾乎100%家庭都擁有寬頻網際網路連線，在行動網際網路更是表現卓越。不僅具備高品質基礎建設，且同時擁有數套固定電信網路及三家行動網路業者，確保穩定的連線能力。目前正專注於在垂直產業中發展（物聯網）5G應用，推動未來通訊技術，特別在行動、農良及健康等領域。荷蘭各地已逐步5G，透過全國性的行動計畫於不久將來完成全面涵蓋所有都會區域以及主要公路和鐵路的不中斷5G無線寬頻網路。

根據DESI，荷蘭的人力資本在歐盟國家遠高於歐盟平均值。荷蘭居民具備基礎以上整體數位技能的比例在各國中名列前茅。IT專家人數略增，亦高於歐盟平均值。荷蘭數位化策略的關鍵原則之一就是讓人人都擁有適當的技術能力，這也是荷蘭成為歐洲數位先鋒的最有利資本。

荷蘭經濟事務與氣候部長特別強調持續訓練技術人員的重要性，她也點出在更新行動網路以及結合AI與數位化應用方面的努力。DESI研究顯示荷蘭致力推動數位技術發展，透過與歐盟合作的倡議對數位技術進行策略性投資。荷蘭已簽署關於歐洲區塊鏈合作計畫、人工智慧合作發展及量子運算基礎建設的歐盟宣言。荷蘭人工智慧策略行動計畫（2019年）即利用具體措施鼓勵企業採用AI及其他數位技術，包括幫助新創企業經由早期融資與創新信貸獲得創新資金，使企業更容易取得風險資本。迎向數位未來，展望未來，在特別與疫情後經濟復甦相關的DESI指標方面，荷蘭正憑藉數位技術的強項蓄勢待發。