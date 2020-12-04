i2i Scalerator力助　雅匠科技進軍法國市場

以軟體代工服務起家，雅匠科技於2017年全面轉型投入AR底層技術，成功開發出跨平台的AR SDK，藉由獨家研發之核心技術與軟體引擎，協助各產業快速導入AR解決方案，指標型客戶遍及製造業及零售業。除了台灣市場及日本市場，雅匠科技亦獲選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器引介下，準備進軍法國，爭取歐盟市場商機。

雅匠科技執行長蔡明勳表示，雅匠科技提供跨平台AR SDK，所開發之產品不僅可以應用於手機、電腦、智慧眼鏡或Kiosk，不用因為要用於不同平台而採用不同的AR SDK，更能降低開發及維護成本。由於使用自有引擎進行開發，更能掌握軟體底層技術，不管是系統整合商、智慧眼鏡等硬體廠商或終端用戶，都可以利用軟體SDK授權、AR專案開發及平台租賃等不同合作模式，快速切入相關產品開發，或導入AR，活化商品展示或教育訓練流程。

以軟體專案開發起家，雅匠科技開發經驗豐富，可協助客戶因應不同場域，創造最佳的用戶互動型態。此外，由於不管在技術或產品市場規劃都有長足經驗，因此能在客戶進行AR產品開發或專案執行時，給予最佳建議，開發更好的解決方案，或避免開發市場不需要的產品，而走更多冤枉路。

軟體SDK授權、AR專案開發及平台租賃等不同合作模式可適用於不同客戶，快速切入相關產品開發及AR的導入。圖／雅匠科技提供

透過與日本NTT Communication技術合作，雅匠科技已成功切入日本市場，目前在台灣跟東京都有設點。參加i2i Scalerator 規模加速器前進法國市場，亦讓雅匠踏出前進歐盟成功的第一步。除了法國導師在簡報及商業模式上，因應法國市場所作之專業提點，在其引薦下，雅匠亦與當地業者展開合作，規劃將雅匠之ARSDK開發之解決方案導入羅浮宮。蔡明勳說，法國產業對資訊科技有高度需求，尤其是藉由AR技術進行數位轉型，以法國最重要的文化藝術產業為例，由於雅匠在相關應用概念驗證（ POC）已經累積多起案例，藉此根基複製切入法國市場，可以說是最好的利基點。