WOO Collective創新傳統鍚工藝　獲國內外矚目

傳承台灣傳統錫工藝，物WOO Collective藉獨家多項新型態工藝技巧，將鍚融入現代的茶酒文化。除了德國紅點設計大獎及多次金點設計獎加持，更獲LV City Guide選為台灣最好的在地品牌之一，新舊融合且帶有詩意的設計風格，廣受國內外設計界矚目。

原本只是設計系學生，物WOO Collective的成軍其實是一個因緣際會。一切都緣起於2013年參加經濟部所補助計劃「工藝新趣」，本物公司執行長黃新雅及其同學有機會向鹿港國寶級大師陳萬能學習打錫，並深入在地文化考察，進而發現鍚的可塑性及可行性，開始針對鍚對飲品之交互作及各種工藝技巧深入研究，研發出自然材鑄造法及煙燻上色等獨門技法。其設計潛力更為台灣創意設計中心發掘，通過徵選，與琉園及陶作坊並列，代表台灣設計品牌參加巴黎家具家飾展，團隊這才發現其作品之商業價值，於2015年正式自創品牌，一腳踏入創業之路。

物WOO Collective浪雲醇酒器。圖／物WOO Collective提供

黃新雅表示，物WOO Collective希望善用鍚接觸飲料時所產生特殊效果，突顯材質的獨特性，發揮其應用之最大效益，藉此作出市場區隔。成立至今所陸續推出浪雲醇酒器、浮雲醇茶器及純錫抑菌器，都已經成為該公司長銷型主力商品，藉由網路被動式銷售，甚至外銷至歐美與日本等高水平市場。今年所推出的WOO 醒酒杯更獲好評，於台灣群眾募資平台募得近4百30萬，打破先前銷售紀錄。

目前本物公司已入選經濟部中小企業指導，資育公司主辦之 i2i Scalerator 規模加速器，南向進軍越南市場。黃新雅說， 由於曾是法國殖民，越南有很好的茶酒咖啡文化，隨著經濟起飛，當地民眾亦開始注重生活品質，加上觀光市場蓬勃發展，觀光客對當地文創商品需求跟著上升，不過在地設計水平卻還沒到位，離台灣甚至歐美及日本，尚有一段距離，是值得卡位的早期市場。

越南市場雖然是亞洲地區，雖然社群行銷路徑與台灣雷同，不過購買路徑卻不一樣，需要更多客服，解答消費者問題。黃新雅說，藉由參與i2i Scalerator 規模加速器，有助於進一步深化越南市場在地連結，強化客服能量。此外業師針對公司營運及簡報全方位協助與諮詢，對本物公司經營管理及財務面亦多所啟發。展望未來，本物公司除其強化越南市場在地行銷，更希望藉由經驗複製，力助越南文創產業轉型。