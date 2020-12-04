THE上海推旺福開運外帶年菜 經典七品頂級年菜限量預購

搶攻年菜外帶商機也要超前佈署！2020新開幕的「THE上海」也祭出「旺福開運」外帶年菜搶市，由經典七品臻品年味料理所組成，總價值近萬元，整組優惠價只要8,888元，取諧音「發發發發」，12月15日開放預購，早鳥限量20組，可享95折優惠，售完為止。消費者除了以電話或親至店面訂購，也可於台北101百貨的STAGE101 APP上，動動手指輕鬆下單，把主廚美饌「帶」回家熱鬧過好年。

今年8月開幕的「THE上海」，是由本幫老字號-上海鄉村與食髦中菜-飯BAR智作一起合作創立，這次迎接開幕後第一個春節，囊括臻選七品年味料理的「開運旺福」外帶年菜，以「滬式五福迎賓盤」為頭盤，集結：蟲草花蜇頭、秘滷冷封鮮鮑、紹興枸杞醉翁蝦、魚子山葵瑤柱、神仙蜜脆鱔等佳餚組合而成，再加入台灣黑蜜棗的「富貴醬燜豬肋排」、國宴級的「一鳴驚人桂丁雞」及純手工製成的「鼎鮮御鮑元寶」等慶賀團圓。

主食部分則以THE上海「秘製干燒海龍王佐如意麵」登場，一整隻波士頓龍蝦搭配象徵萬事如意的干燒意麵，再搭配主廚用心煨燉9小時、嚴選15種珍寶食材的「鴻運展翅佛跳牆」，口感鮮香美味，有祈福來年步步高升的意涵；最後送上甜而不膩的「花現幸福甜芋泥」畫上完美句點，以吃甜讓幸福滿滿一整年。

THE上海「開運旺福」外帶年菜，除了整套組合、也可單品選購，如：滬式五福迎賓盤（2,088元）、秘製干燒海龍王佐如意麵（2,888元）、鴻運展翅佛跳牆（2,688元）、富貴醬燜豬肋排（1,688元）等多項，其實總價值近萬元，但買整套優惠價僅8,888元，早鳥20組可再享95折優惠。可洽（02）8101-8161，餐廳地址：台北市信義區信義路五段7號4樓，或在STAGE101 APP上選購。