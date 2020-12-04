Business Sweden 鍾於瑞典在地品牌 選購 Volvo XC60 作為公務用車

VOLVO 汽車創廠超過 90 年餘載，秉持以人為本的設計理念，打造出安全至上的先進車款，從三點式安全帶的發明、到 City Safety 的創新科技，都讓此一源自北歐斯堪地那維亞的瑞典品牌，在全球車壇佔有一席之地，也深受消費者信賴與肯定。而今，國際富豪汽車特別感謝瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處 (Business Sweden, The Swedish Trade & Invest Council) 添購 Volvo XC60 作為公務專車，在千里之外的台灣土地上重溫源自斯堪地那維亞的瑞典情懷。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處 (Business Sweden,The Swedish Trade & Invest Council) 於1991在台灣成立，主要業務為協助瑞典企業在全球的業務，同時提供台灣公司在瑞典投資的諮詢，是台灣與瑞典在貿易合作中至關重要的角色。本次購買 Volvo XC60 採用新世代 SPA 模組化平台，擁有出色的車身剛性與優異的操控反應，內裝格局則以溫潤的家居氛圍為主軸，搭配寬廣車室空間，Sensus Connect 資訊暨衛星導航系統與 Clean Zone 純淨車室，低敏健康用料與人體工學座椅設計，讓辦事處同仁出勤時能享有舒適自在的移動過程，為奔波忙碌的通勤增添安全保障。 國際富豪汽車非常感謝瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處(Business Sweden, The Swedish Trade & Invest Council) 對 VOLVO 的支持與肯定，特別選購 XC60 作為辦事處在台灣的公務專車，駕馭源自故鄉品牌的車款除了增添親切的感受，也讓所有在台灣工作的瑞典籍人士，能在距離故鄉八千多公里之外的台灣土地，譜出全新篇章。