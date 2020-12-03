全新世代BMW 4系列雙門跑車 高調登場 品牌大使許瑋甯帥氣同框

BMW身為引領設計潮流的開創者，全新世代BMW 4系列雙門跑車的推出再次驚艷全球車迷。全新世代BMW 4系列雙門跑車代表BMW的品牌DNA與形象，優美且具侵略性的跑車線條將前衛與經典融為一體，透過大膽的設計向傳奇致敬，完美展現豪華性能跑車樣貌。全新世代BMW 4系列雙門跑車於12月2日高調登場，總代理汎德於微風松高天際花園打造THE 4 Skyline Party，俯瞰台北信義區絢麗夜景，讓THE 4成為台北絕美天際線最亮眼的存在；品牌大使許瑋甯更帥氣現身活動現場，親自參與此次與BMW合作的原創影片首映，揭開活動序幕。許瑋甯在搶先試駕全新世代BMW 4系列雙門跑車後說：「THE 4大膽、優雅、性感，讓我愛不釋手，主控方向盤的駕馭樂趣，更讓我不想下車。」全新BMW 4系列雙門跑車聚焦眾人視線，展現誰與爭鋒的攝人氣勢，以BMW M440i xDrive、BMW 430i M Sport、BMW 420i M Sport三款車型，滿足無法低調的熱血車迷。



品牌大使許瑋甯與THE 4帥氣同框，聚焦眾人視線。圖／業者提供

前衛運動美學 重塑經典

如BMW設計總監Domagoj Dukec所說：「全新世代BMW 4系列雙門跑車以摩登且極為感性的方式，重新詮釋BMW雙門跑車」。傳承自70年代的旗艦雙門跑車3.0 CSi，以及優雅美型跑車328 Coupé的直立式雙腎型水箱護罩，全新BMW 4系列雙門跑車以向傳奇致敬的星幕式水箱護罩設計，將前衛與經典融合為一體，用當代美學再造風靡車壇的當代豪華跑車。



全新世代BMW 4系列雙門跑車展演品牌DNA，展現誰與爭鋒的懾人氣勢。圖／業者提供

全新世代BMW 4系列雙門跑車自亮相以來便以充滿運動基因的設計備受矚目，除了BMW短前懸、長軸距的經典元素，融合優美的Coupé車身線條，與8系列旗艦跑車相同的性感背影，處處展現純粹的運動鋒芒。強悍的車頭設計搭配炯炯有神的LED頭燈，結合修長動感的引擎蓋折線與張揚的下進氣壩，盡顯高調姿態，駕馭它瞬間成為全場目光焦點。全新世代BMW 4系列雙門跑車的運動性格在車側線條更展現得淋漓盡致，精雕細琢的立體腰線與充滿張力的車肩曲線，搭配迷人的無窗框車門設計，流線洗鍊的車頂線條往後傾瀉，結合俐落的C柱Hofmeister Kink倒勾轉折，一路延伸至微幅揚起的車尾，視覺上更降低了車身高度，營造出蓄勢待發的跑車姿態；車尾部分，極具流動感的3D立體LED尾燈勾勒出L型的心跳光影，搭襯充滿運動魅力的M款空力套件與M款擾流尾翼，在道路上留下最耀眼的背影。



跑車專屬的無窗框設計搭配優雅斜背，盡顯BMW雙門跑車兼具美學與動感的帥氣風範。圖／業者提供

豪華性能 所向披靡

做為BMW純粹駕馭樂趣的雙門跑車代表，全新世代BMW 4系列雙門跑車從內到外皆展現純正運動風格，透過頂級用料與極致工藝，打造兼具跑格與豪華的質感座艙。整體車室以黑色車內頂篷營造第一眼視覺上的競技感受，BMW M440i xDrive擁有Vernasca真皮包覆的M雙前座跑車座椅，不僅觸感柔軟更擁有完整的包覆性與支撐性，搭配M款多功能真皮方向盤(含換檔撥片)與M款駕駛座踏板組，使全新世代BMW 4系列雙門跑車無論動靜，皆呈現令人熱血沸騰的跑車氛圍。

性能代表BMW M440i xDrive引擎蓋下植入3.0升TwinPower Turbo汽油直列6汽缸汽油引擎，擁有374匹最大馬力與在1,900轉超低轉速就可迸發的500牛頓米最大扭力，搭配48V高效複合動力與Steptronic運動化8速手自排變速箱，造就0到100公里/每小時僅需4.5秒的爆發力，完整傳遞BMW純粹駕馭樂趣！BMW 430i M Sport及420i M Sport則搭載TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎，分別擁有258匹及184匹最大馬力與400牛頓米及300牛頓米最大扭力，BMW 430i M Sport 0-100 km/h加速5.8秒，420i M Sport 0-100 km/h加速則為7.5秒。此外，BMW M440i xDrive搭載首次於BMW車款出現的Sprint衝刺功能，只要長按方向盤左側的換檔撥片，車輛電腦將立即切換至Sport模式，變速箱同時調整至目前轉速可容許的最低檔位，使駕駛需要急加速時能夠更加得心應手，展現純粹跑車實力！

全新世代BMW 4系列雙門跑車的駕馭表現在完美的車身比例與50:50配重的基礎下，更是無懈可擊! 相較於BMW 3系列四門房車，車高及車身重心同時分別降低57毫米及21毫米，結合角度更大的前輪負外傾角與加寬23毫米的後輪距設定，使得操控表現更加出色。全新世代BMW 4系列雙門跑車車身和底盤都採輕量化設計，除引擎蓋、前葉子板與車門皆使用鋁合金打造外，更針對車尾的部分優化了空氣力學表現，進一步降低空氣阻力與升力，使風阻係數僅0.25Cd，不僅可靈活完成敏銳操控，同時更確保車輛在高速行駛時的穩定性。



車頭一路上揚的車側刻線與流線的車頂線條在微幅揚起的M款擾流尾翼優雅結尾，處處展現純粹的運動鋒芒。圖／業者提供

此外，全新世代BMW 4系列雙門跑車底盤亦進行全面優化。特殊訂製的前彈簧減震支柱和引擎室前圍板上的附加剪力板，強化了轉向的精準度，表現更加犀利；後軸區域則新增多個支桿，提升車身剛性，使車輛無論直線行駛或橫向加速度都更穩定順暢。全新世代BMW 4系列雙門跑車更導入可依路面調整阻尼的全新減震筒設計，前軸「液壓回彈抑制(Hydraulic Rebound Stop)」機構，可消弭道路坑洞所產生的多餘震動；後軸「液壓壓縮抑制(Hydraulic Compression Stop)」機構，則提升車輛過彎時的支撐性與乘坐的舒適性，經過特殊的調教，在M款跑車化電子懸吊系統的完美搭配下，更猛爆的油門反應、轉向控制與換檔邏輯可讓車主盡情享受全新世代BMW 4系列雙門跑車所向披靡的操控表現，實現風馳電掣的駕馭快感。



全新世代BMW 4系列雙門跑車從內到外皆展現純正運動風格，BMW M440i xDrive使用Vernasca真皮M雙前座跑車座椅，呈現令人熱血沸騰的跑車氛圍。圖／業者提供

創新科技 獨具匠心

持續帶來具前瞻性的科技配備一直是BMW創新品牌理念的最佳體現，全新世代BMW 4系列雙門跑車以現代豪華的科技元素打造全新BMW全數位虛擬座艙，將12.3吋虛擬數位儀錶巧妙結合10.25吋中控觸控螢幕，並導入BMW智能衛星導航系統與iDrive7.0使用者介面，結合BMW智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)，讓車輛不再僅是交通工具，更是您最好的個人助理。全新BMW智慧語音助理2.0全面升級，透過連網功能提供更加口語化及人性化的互動方式，只要說出「我很冷」便會直接幫您調降空調溫度，口語化的指令更可與車輛功能結合，例如「開啟Sport模式」、「我的車甚麼時候需要保養」等，BMW智慧語音助理2.0便會協助車輛操作並於iDrive中控觸控螢幕顯示執行訊息。此外，除標準配備智慧Comfort Access免鑰匙系統外，更領先業界搭載iPhone手機數位鑰匙，手機只需靠著駕駛座門把即可輕鬆開鎖/解鎖，更可透過iMessage功能將鑰匙分享給5位朋友，同時，只要將iPhone手機置於中控檯下方，透過手機NFC感應直接啟動車輛引擎，不再需要傳統車鑰匙，將車輛、手機與數位化生活無縫接軌。



全新世代BMW 4系列雙門跑車完整配備BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，以全方位領先科技提供車主最全面的安全防護。圖／業者提供

全新世代BMW 4系列雙門跑車完整配備BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能等14項先進智慧駕駛功能，同時更有360度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統等實用便利配備，其中自動倒車輔助系統在車輛行駛時速35公里/小時以下，車輛電腦會自動記憶駕駛向前行駛的最後50公尺路徑軌跡，如不小心駛進窄巷時即可啟用此功能，輕鬆克服艱難路徑。全新導入的駕駛前方虛擬數位儀錶可清楚顯示道路虛擬實境與速限提示功能，以全方位領先科技提供車主最全面的安全防護。



性能代表BMW M440i xDrive引擎蓋下植入3.0升TwinPower Turbo汽油直列6汽缸汽油引擎，造就0到100公里/每小時僅需4.5秒的爆發力，完整傳遞BMW純粹駕馭樂趣。圖／業者提供

以美學引領全新世代，用熱情實現駕馭樂趣。自賽道至城市街頭，從蜿蜒山路到濱海公路，全新BMW 4系列雙門跑車以前衛奪目的運動美學設計、卓越的操控性能與創新的智慧科技迎鋒而上，完美詮釋BMW豪華跑格基因，再創頂級雙門跑車新篇章。

全新世代BMW 4系列雙門跑車 車型價格表

車型 價格 BMW M440i xDrive 370萬 BMW 430i M Sport 285萬 BMW 420i M Sport 236萬

更多規格配備及產品資料請見：https://mybmw.tw/THENEW4