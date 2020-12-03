RANGE ROVER EVOQUE與DISCOVERY SPORT全新2021年式登台

Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎持續積極引進最新世代車款，全新2021年式Range Rover Evoque與Discovery Sport即日起正式展開接單。親民的定價策略搭配領先同級距的0負擔6年原廠保養專案，兩款英國頂級LSUV將以豐富的車系編成，搭配科技與配備全方位升級，帶領Land Rover續創在台銷售新高紀錄。

Range Rover Evoque全新2021年式車系編成

Compact LSUV級距創始者Range Rover Evoque，完美承襲Ranger Rover車系與生俱來的雍容典雅氣息，以簡馭繁的類 Coupé 設計輪廓，巧妙地融合現代潮流元素，使其成為路上最不容忽視的吸晴焦點，全新2021年式車系編成包含P200 R-Dynamic S / P250 SE / P250 R-Dynamic SE三款車型，全數搭載Ingenium 2.0L 四缸渦輪增壓汽油引擎與MHEV輕油電混合動力系統，搭配Efficient Driveline 智慧型AWD四輪傳動系統與SportShift Gear Selector 9 前速 ZF 手自排變速系統，分別提供200PS / 320Nm與249PS / 365Nm強悍動力輸出，絕佳的操控穩定性與順暢的加速性能，將讓車主深刻感受動靜皆宜的優雅駕馭體驗。



全新 2021 年式 Discovery Sport 建議售價 205 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。圖／業者提供

Discovery Sport全新2021年式車系編成

全新2021年式Discovery Sport搭載Ingenium 2.0L四缸高效能汽油或柴油渦輪增壓引擎，全數配置MHEV 輕油電混合動力系統。車系編成包含D200 SE / P200 SE / P250 R-Dynamic SE三款車型，動力輸出分別為204PS / 430Nm (D200)、200PS / 320Nm (P200)、與249PS / 365Nm (P250)，同樣搭配Efficient Driveline 智慧型AWD四輪傳動系統與SportShift Gear Selector 9 前速 ZF 手自排變速系統，並且升級標配20吋五幅式鋁合金輪圈，進一步強化其視覺張力與運動化氣息；此外，Discovery Sport領先級距的 5+2 人座多功能空間選項，能創造高達24種彈性配置，結合最大可達 963L（標準 5 人座）的行李廂空間，讓Discovery Sport成為與家人共同探索世界的LSUV首選。



全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 全車系同步升級 Jaguar Land Rover 最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面。圖／業者提供

全新世代Pivi Pro智慧科技介面進化登場

全新2021年式Range Rover Evoque與Discovery Sport全車系同步升級Jaguar Land Rover最新世代Pivi Pro智慧科技介面，完美整合導航、電話、多媒體以及車輛各項控制功能，優雅洗練的直覺化操作介面，實現如同操作智慧型手機般的完美體驗。同步導入的InControl Remote遠端控制系統，車主僅需利用智慧型手機下載 Land Rover Remote 應用程式，便能即時掌控車輛狀態，並可與愛車進行遠端互動，實踐一機在手遠端遙控的便利生活，搭配垂直整合的 e-Call SOS緊急通報以及b-Call道路救援服務，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。



全新 2021 年式 Range Rover Evoque 與 Discovery Sport 升級標配 360º 3D 環景顯示含 ClearSight 對地視野與水深偵測系統。圖／業者提供

強化Land Rover引以為傲的豪華與舒適度，全新2021年式Range Rover Evoque與Discovery Sport全車系標配駕駛座記憶功能，同時換上最新仕樣方向盤，Range Rover Evoque更將雙區恆溫空調含第二排出風口與調整第二排溫度功能列為標配，讓車主與家人同享更為舒適便利的頂級駕乘體驗。



全新 Pivi Pro 智慧科技介面。圖／業者提供

科技配備升級，全地形性能再進化

Range Rover Evoque與Discovery Sport傳承Land Rover享譽全球的全地形性能，搭載Terrain Response 2自動化全地形反應系統與ATPC全地形行進控制系統，全新2021年式車型升級標配360º 3D環景顯示含ClearSight對地視野與水深偵測系統，讓車主在面對各種險峻路況時，無論是360º車外的環景影像呈現、水深偵測系統的即時提示，或是透視引擎蓋下方廣達 180 度的精準虛擬視角，皆能透過中央觸控螢幕的完美整合，不僅能從容應對千變萬化的越野地形，更能輕鬆穿越都會狹窄路段與各種障礙。



全新 360º 3D 環景顯示系統。圖／業者提供

先進主被動安全科技，完善守護行車安全

全新2021年式Range Rover Evoque與Discovery Sport全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 ACC主動定速含車流排隊功能、AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、Clear Exit乘客下車監視系統、DSC循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統，全方位守護行車安全。



全新 2021 年式 Range Rover Evoque 採用全新仕樣方向盤並搭載全方位主被動安全防護配備。圖／業者提供

Land Rover 全新2021年式Range Rover Evoque與Discovery Sport全車系即日起開始接單，相關資訊與最新銷售方案，歡迎洽詢Land Rover全台展示中心。

*相關銷售與原廠保養專案內容詳情敬請洽詢全台展示中心。