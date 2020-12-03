利百代進軍美妝產業 沐水堂文創藝人鐘雅顛覆畫眉新玩法

沐水堂文創藝人鐘雅平日常接演公益演出與活動，個性外向活潑的她喜歡用紙筆創作素描及塗鴉，因此也是利百代文具產品的死忠愛用者，日前鐘雅意外發現了傳產文具品牌「利百代」推出了美妝品牌「可萊媚」的眉筆十分好用，便主動和大家分享。

沐水堂文創藝人「鐘雅」即將發行新專輯，而鐘雅也從一個稚嫩的小女孩搖身一變為富有魅力的小女人，更添風情萬種，成為許多少男新中新清新系女神。圖/沐水堂文創提供

鐘雅近期為了學習編曲及現場表演，固定每星期在台北排練室或台中練團室與藝人團體「SPARQ星火」及「卡尼特樂團」共同創作，鐘雅和天生濃眉的藝人小松屋沙織在聊天過程中從「畫眉」這件事湧現了音樂靈感，打算將鐘雅首張專輯的主打歌重新編寫為「搖滾版美人兮」。沙織受訪時則表示，她覺得鐘雅在「畫眉」時特別有古典美女魅力，因此最喜歡看鐘雅畫妝的時候，兩個人更透過研究眉型畫法這件事，一起嘗試使用了「可萊媚」眉筆。



而長期支持獨立音樂的沐水堂文創在疫情這一年中陸續推出了《美人兮》丶《SPARQ》丶《Wings of Melody》等專輯及單曲EP，在台灣市場整個因為疫情風暴重創許多產業下，沐水堂文創創辦人毛振銘仍積極培訓鐘雅丶林頌安丶吳欣柔等創作型歌手，如今都已成為展現多元面貌的歌手，鐘雅的新歌⟪回憶已成過去⟫也即將在12月中下旬上架發行。訊息詳情可逕覽可萊媚國際官方網站 https://lalluregroup.com/