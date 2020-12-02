阿瘦皮鞋連續19年蟬聯理想品牌第一

捐鞋傳愛，全新防水機能鞋打造戶外履行神隊友

管理雜誌12月1日發表2021年「消費者心目中理想品牌大調查」結果，台灣鞋業領導品牌「阿瘦皮鞋」今年再次奪下消費者心中理想品牌第一名，連續19年蟬聯冠軍。該項調查由管理雜誌與哈佛企業管理顧問公司聯合市調中心共同執行，為歷時最悠久、最權威的調查，其所公佈的理想品牌排名向來是企業品牌經營的風向球。為感謝忠實消費者長期以來的支持，並歡慶品牌成立68周年，推出限時感恩活動，祭出全館鞋包商品二件68折超值優惠，同時推出購買指定商品送精美好禮、線上購物折扣、限量商品等多重回饋，提供顧客最有感的專屬禮遇。

阿瘦訴求健康機能又舒適的運動休閒鞋款是很多人心目中的的神鞋。

阿瘦皮鞋自1952年成立，一路走來堅持做台灣最好的商品，優良品牌形象深耕人心。從創辦人羅水木總裁在延平北路二段的街頭開了一家小小的擦鞋攤開始，以擦鞋要做到「擦三遍、亮三天」贏得好口碑，1971年開設第一家店面，以「一針一線，實實在在」的服務精神，迅速成為國內正裝皮鞋的主流品牌。阿瘦表示，在小地方用心，為顧客創造最大的價值，正是阿瘦能從同業之中脫穎而出，68年來屹立不搖的重要原因。



今年疫情對各行各業帶來衝擊，阿瘦皮鞋愛心仍不落人後，持續行善捐贈弱勢，善盡企業社會責任，有鑒於台灣有許多偏鄉弱勢學童正值成長時期，因家庭貧困，常有學生穿著大好幾號的鞋子，或鞋、襪都穿破了也沒得換，如位於新北市東北部山區的平溪國中，目前校內有121名學生，其中約有八成學生，都是來自功能失常或經濟弱勢的家庭，在聽聞學校需要幫助後，阿瘦攜手美安台灣公司共同捐贈平溪國中全校學童每人一雙新鞋，期望藉此拋磚引玉，幫助更多弱勢學童能在健康安全的校園環境下成長，而該校全體學生也在日前的捐贈典禮換穿上新鞋，幸福心情全寫在臉上。

阿瘦表示，除了關懷弱勢，「健康」也是國人最重要的資本，將持續開發最適合台灣人腳型的鞋，並以「足健康專家」自許，照顧國人足部健康。由於看到足部健康長期被忽視這層隱憂，投入巨資，與工研院、專業物理治療師團隊三方合作共同研發，於2018年領先業界全面於門市導入「動態足壓量測」服務，讓顧客及時洞察足部健康問題，結合全方位的足測數據，幫助選擇合適的鞋、襪和機能用品，利用科技創新與專業，拉近國人與健康的距離。展望2021年該公司指出，掌握大環境即時性的需求仍是關鍵，將強化產品分眾，以顧客為導向，研發、設計、生產顧客所喜愛的產品，滿足不同消費族群的需要，提供更貼心、有溫度的服務。



以阿瘦全新登場的「A.S.O活氧氣墊鞋」系列為例，有別一般皮鞋久穿易帶來的不適感，結合輕量化大底與專利科技鞋墊技術，較傳統大底減輕50%，並將以往運用於運動鞋的氣囊設計，應用在鞋墊構造技術上，透過足部根部的氣囊以及貫穿鞋墊中間的氣管，配合步行時的踩踏，將氣體導引到鞋墊前方的4個氣孔排出，運用氣體3D循環的效果改善穿鞋悶熱的困擾，同時強化局部緩震效果。吸濕排汗、避震升級，搭配阿瘦皮鞋獨家專利的奈米抗菌皮革，足弓三點穩定支撐結構設計，給予雙腳最適當的支撐與防護力，流線鞋面剪裁修飾楦型，舒適度及外觀兼具，不管正裝或休閒服裝一樣好搭配。

此外，阿瘦皮鞋雖以皮鞋起家，其訴求健康機能又舒適的運動休閒鞋款更是很多人心目中的的神鞋，每推出新款總是帶來一陣搶購風潮，長期熱銷的人氣輕運動鞋款「A.S.O活力雙核心」系列，今年冬天首度推出全新防水機能，延續該系列向來主打的舒適、穩定、抗震性能，加入獨家防水膜結構設計，利用針織鞋面防潑水面料及內裡襪套式動態防水機能，提供行進時全面性防水，搭配獨家專利奈米鞋墊，確保鞋內乾爽舒適，輕鬆抵禦討厭的下雨日，止滑、耐磨，多款多色隨心搭配，無論健走踏青、通勤步行，能適應各種戶外活動的穿搭需求。為歡慶連續19年榮獲消費者理想品牌第一名，12月3日(四)起至12月14日(一)舉辦「會員感恩慶」活動，活動期間至全國阿瘦門市購買指定鞋款，完成指定FB打卡活動即可兌換「Bo Bonny啵啵妮」精美好禮。此外，瞄準雙12購物熱潮，特針對線上購物用戶限時釋出各項好康，精選超殺商品以及驚喜加碼，把握年終最後一波購物優惠，現在正是添購行頭的最好時機。更多詳情請至阿瘦皮鞋官方網站www.aso.com.tw 或粉絲團www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。