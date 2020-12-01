花柔引領綠色時尚潮流　造成貴婦搶購旋風

百貨公司年底周年慶熱烈展開！雖然今年受到新冠病毒疫情影響，但依然不影響買氣，也由於民眾越來越重視「環保」議題，「有機環保」時尚品受到許多貴婦青睞。

強打植萃無矽靈的「FARZO花柔自然萃髮品」，近期推出限量聖誕禮盒組，開櫃不到一小時即銷售300餘組，造成排隊搶購人潮。12月祭出【聖誕限量禮盒套組】，更讓許多貴婦愛不釋手的瘋狂搶購，其中有一名貴婦，為了公司尾牙活動抽獎使用，一口氣即訂購近幾百盒。

「FARZO花柔自然萃髮品」推出限量聖誕禮盒，包裝精美受到貴婦青睞。圖／FARZO花柔提供

這款讓貴婦瘋搶的美髮品「FARZO花柔自然萃髮品」強調「平價超值時尚」，在疫情期間，在新光三越和淡水美麗新廣場坐擁6家專櫃，邀請人氣歌手陳零九擔任店長，業績逆勢成長表現亮眼。

近年來許多國際名牌皆不使用皮草，並宣導環保愛地球跟愛動物「綠色時尚」概念，花柔是美髮品牌的「綠色守護大使」，訴求環保跟植萃特色，完全不含任何動物成分與用動物來作實驗，秉持著愛護地球也愛護動物理念，引領「綠色時尚」風，為100％ 素食保養品，適合素食者使用，也是貴婦、明星都熱愛的平價「綠色時尚」髮品。

「FARZO花柔自然萃髮品」推出的限量禮盒，外觀如精品般精緻的包裝，提供10種不同植物性配方並搭配套組選購，如茶樹精油、玫瑰、米糠、鳶尾花、青檸艾草、依蘭精油、咖啡因、檜木、七葉樹、大馬士革玫瑰等洗髮品，每一款皆有不同愛好者。

「FARZO花柔自然萃髮品」推出超值限量聖誕禮盒，天然植萃倡導「綠色時尚」。圖／FARZO花柔提供

保濕護髮的玫瑰和鳶尾花也讓貴婦瘋狂購買，米糠、咖啡幫助健髮，青檸艾草、茶樹、七葉草可去油，檜木跟baby無淚洗適合敏感頭皮使用，依蘭精油廣受有頭皮屑困擾民眾歡迎，而摩洛哥油和巴西莓果更是受損頭髮的救星。新推出的「龍血精萃深層護髮包」，除了有特殊龍血植萃精華、摩洛哥堅果油、小麥蛋白精華、蠟菊萃取液、海藻醣、雙效維他命，還蘊含保濕成分，讓髮質易打結的人頭髮不再糾結，獲得近千家合作髮廊的肯定與讚賞。

「FARZO花柔自然萃髮品」品牌行銷部經理韻儒表示，花柔兼顧「照顧地球」、「植粹自然」與「環境保護」等三大面向，讓世界朝向永續且恢復活力邁進。而花柔通過歐盟認證，起泡劑為天然田菜鹼和葡萄糖，亦取得歐盟檢驗認證，就連許多醫美、植髮，還有其中Baby洗沐組合，無淚洗配方，月子中心也認證給媽咪和baby安心使用。

「FARZO花柔自然萃髮品」創造美髮界的綠色奇蹟，環保愛地球，花柔也愛用心呵護頭髮和頭皮的您來使用，並誓言打造髮品新時代的「綠色時尚」。「FARZO花柔自然萃髮品」網站：https://www.eshop.farzohair.com/