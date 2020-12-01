SUBARU久億金馬展示暨售後服務新據點開幕

SUBARU台灣意美汽車不受今年的疫情影響持續深耕台灣市場，因應中台灣消費者與日遽增的購車及提升售後服務量能之需求，經縝密評估後針對中台灣地區的通路佈局規劃進行超前部署，積極與所屬授權經銷商-彰化久億汽車進一步深化合作關係，並選定彰化市區內的金馬路周邊精華地段，闢建全新SUBARU久億金馬展示暨售後服務中心，鎖定中台灣消費者強勁的汽車購買力，打造完整的經銷暨售後服務新據點， SUBARU台灣意美汽車期盼能以更全面的拓展經銷據點策略，提供彰化、雲林和南投等地區消費者最完善的購車環境與售後服務體驗。



SUBARU台灣意美汽車不受今年的疫情影響持續深耕台灣市場，積極與所屬授權經銷商-彰化久億汽車進一步深化合作關係，並選定彰化市區內的金馬路周邊精華地段，闢建全新SUBARU久億金馬展示暨售後服務中心。圖／業者提供

在地深耕中台灣 提供喜愛SUBARU的消費者更優質的賞車體驗

全新SUBARU久億金馬展示暨售後服務中心座落於彰化市區的精華地段，地點鄰近中彰快速道路與國道一號等交通樞紐，除了地理位置上極具優勢之外，便利交通也讓蒞臨賞車的貴賓們無須舟車勞頓即可輕鬆抵達。其佔地總面積達620坪，除了戶外規劃有貴賓專屬停車場，內部面積逾150坪的專屬車輛展示區域，可同步展示6-8輛SUBARU新車，更悉心打造了室內的軟硬體設備，讓每一位貴賓都能在舒適自在的賞車空間裡，鑑賞SUBARU車款的工藝美學。



全新SUBARU久億金馬售後服務中心的軟硬體服務與設施，承襲日本原廠SOP的接待流程和維修工法，透過專業技師團隊為每一位SUBARU車主提供最全面的維修保養服務。圖／業者提供

承襲日本原廠SOP的接待流程和維修工法 服務項目全面提升

此外，服務廠的軟硬體服務與設施，同樣比照日本原廠SOP規範導入高規格設備、接待流程和維修工法，服務廠內的專屬維修區工作位備有5組頂高機、2個板金工位、1個烤漆工位及2個平面修車區域，並採用全功能維修保養型態的設計，服務內容包含一般例行保養、車輛各式維修、保險理賠、鈑金與烤漆作業等，透過專業技師團隊為每一位SUBARU車主提供更全面的維修保養服務。



全新SUBARU久億金馬售後服務中心的軟硬體服務與設施，承襲日本原廠SOP的接待流程和維修工法，透過專業技師團隊為每一位SUBARU車主提供最全面的維修保養服務。圖／業者提供

SUBARU台灣意美汽車目前全台共有22處授權展示中心及21處授權服務廠，為因應每年持續成長的新車族群和既有忠實顧客，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作，拓展最完整的經銷通路與服務據點，為每一位SUBARU尊榮車主提供最優質的購車和保修後勤服務。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。