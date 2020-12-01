VOLVO 交通事故調研小組運作 50 週年　持續引領車壇安全領域

VOLVO 交通事故調研小組自 1970 年在瑞典哥德堡開始運作，只要接到附近有事故發生的通知，不論白天黑夜都會迅速抵達現場，盡可能蒐集事故發生的蛛絲馬跡，透過研究分析建立數據資料庫，進而分享給新車研發團隊，讓 VOLVO 汽車在安全領域上，始終以領導者的角色引領車壇。而在事故救援研究上，VOLVO 亦提供安全中心撞擊測試後的車款讓救援人員模擬事故練習救援，並將撞擊測試結果與救援工作流程統整為研究報告，分享給各地的救援團隊，進一步強化救援能力。



VOLVO 更從車輛安全配備、科技及車輛結構等硬體層面，擴大至救援人員訓練層面。將 10 輛不同型號的全新車款用起重機吊高至 30 公尺，讓救援人員能有機會充分練習極端事故下的車損狀況，進而強化救援能力，而此一撞擊模擬與救援工作也將匯整為報告。圖／業者提供

交通事故調研小組會完整記錄事故車輛本身撞擊的力量與角度、主動安全系統干預的時間、車上乘員的保護與受傷程度、事故當下天氣、時間與周邊道路標記等，與警方公開的調查報告交叉比對；同時也會有 VOLVO 汽車安全中心的行為科學家與駕駛員聯絡，進一步瞭解事故發生的過程，向傷者申請分享病歷，記錄傷害情況，再由生物力學家與物理學家進行分析，以瞭解造成傷害的確切原因。而所有蒐集的資訊都將收納為資料庫中的大數據，並與 VOLVO 新車研發團隊共享，確保 VOLVO 汽車始終處於開發安全功能的頂尖車廠。



VOLVO 更從車輛安全配備、科技及車輛結構等硬體層面，擴大至救援人員訓練層面。將 10 輛不同型號的全新車款用起重機吊高至 30 公尺，讓救援人員能有機會充分練習極端事故下的車損狀況，進而強化救援能力，而此一撞擊模擬與救援工作也將匯整為報告。圖／業者提供

VOLVO 汽車安全中心的負責人 Malin Ekholm 表示：「事故本身是令人悲傷的，我們要做的事就是讓悲慘的代價能夠換來有助益的結果，交通事故調研小組努力研究，透過分析事故發生時每個階段的細節，例如駕駛的反應、車輛的回饋、安全機制的作動等等，將各項資訊與數據統整後改進汽車設計與研發，“更安全的汽車”就此誕生」。VOLVO 交通事故調研小組每年約調查 30 至 50 起不等的事故，即便發生在全球各地，只要情況允許，交通事故調研小組也會委請當地的 VOLVO 同仁協助溝通瞭解。最重要的是，團隊也會使用全球公開的公共事故數據庫作為參考。



VOLVO 更從車輛安全配備、科技及車輛結構等硬體層面，擴大至救援人員訓練層面。將 10 輛不同型號的全新車款用起重機吊高至 30 公尺，讓救援人員能有機會充分練習極端事故下的車損狀況，進而強化救援能力，而此一撞擊模擬與救援工作也將匯整為報告。圖／業者提供

而這些撞擊測試過後的車款亦會提供瑞典緊急救援團隊模擬事故練習，利用這些經過正面、側面、偏位撞擊及翻滾等不同的測試車輛所造成不同情況的車損，學習如何以更有效率的方式破壞車體，把握黃金救援一小時的時間內將傷者迅速送醫。VOLVO 汽車交通事故研究團對的資深研究員 Håkan Gustafson 表示：「多年來，我們一直與瑞典救援部門緊密合作，因為我們共同的目標是為所有人提供安全。沒有人希望嚴重事故的發生，但並非所有事故都能避免，因此當嚴重事故發生時，能有更多、更有效率、更安全的方法拯救生命就顯得至關重要。」



VOLVO 原廠與瑞典官方救援部門有著緊密合作關係，不僅提供安全中心撞擊測試的車款讓救援人員得以模擬事故練習救援，也將撞擊測試結果與救援工作流程統整為研究報告，分享給各地的救援團隊。圖／業者提供

對救援人員來說，不斷更新對新車型結構與鋼材的瞭解並優化救援流程、甚至是開發全新的救援技術亦是非常重要的一環，這些培訓課程意味著生與死的差異。因此，在救援部門的請求下，VOLVO 汽車決定給予救援團隊更大的挑戰。Håkan Gustafson 說道：「通常我們只會在實驗室撞擊汽車，現在我們是第一次用起重機讓車輛從高空墜落，這意謂著車輛會受到更強烈的撞擊力道產生更極端的變形。」

VOLVO 的工程師們將 10 輛不同型號的全新車款用起重機吊高至 30 公尺，再測試前對車損狀態進行精算，確保車輛能受到預期所需的損壞，這遠比實驗室中的撞擊測試要來得嚴重許多，此一嚴苛的模擬條件對應超高速的單車事故、汽車與卡車質量不同的高速事故與車輛側面嚴重撞擊的事故等，讓救援人員能有機會充分練習極端事故下的車損狀況，進而強化救援能力，而此一撞擊模擬與救援工作也將匯整為報告，並免費提供各地救援人員進修，讓搶救生命的專業技術能更加精進。