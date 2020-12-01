西華飯店Henry’s Bar「海陸雙饗宴」　生蠔肋眼牛排雙重美味一次滿足

大啖生蠔及牛排，暢快！最近西華飯店Henry’s Bar亨利酒吧推出的「海陸雙饗宴」，因為可一次大啖來自南非的肥美生蠔，又能吃到爐烤美國頂級肋眼牛排，吸引不少嗜肉、嗜海鮮的饕客前去大快朵頤。可供雙人享用的「海陸雙饗宴」僅在晚上6時至9時30分供應，收費3,880元含12顆生蠔、12盎司美國Prime級肋眼牛排以及2瓶臺虎啤酒，目前活動計畫實施至明（2021）年2月10日，因酒吧座位有限，最好提早訂位。

這次Henry’s Bar亨利酒吧推出的「海陸雙饗宴」，一次可吃到南非勞力士生蠔6顆及Knysna生蠔6顆等兩種，而道地美味的美國Prime頂級爐烤肋眼牛排則搭配主廚特製的「雙醬」，包括松露肉汁及西華中餐廳主廚特調的勁辣肉汁，讓吃牛排也有些許麻辣的風味。飲品搭配的2款臺虎啤酒：檸檬沙瓦及餞男醋女，前者的清新酸香很適合生蠔，後者的梅子蜜餞風味，配上沾了勁辣肉汁的肋眼牛排也很開胃。

Henry’s Bar亨利酒吧推出的「海陸雙饗宴」，讓愛吃肉的顧客，享受道地美味的美國Prime頂級爐烤肋眼牛排。圖／西華飯店提供

基於「喝酒不開車」的安全原則，西華飯店也把這次生蠔牛排「海陸雙饗宴」升級成結合住房、好吃、好睡的全方位體驗「海陸雙饗宴住房專案」。即入住西華飯店豪華客房一晚，加上亨利酒吧雙人份「海陸雙饗宴」，而且將12盎司肋眼牛排升等為「無限量」享用，並額外加贈一份松露薯條。該專案一晚6,600元。可洽（02）2718-1188轉訂房組。上述價格均需另加10％。

（請勿酒駕 喝酒不開車、安全有保障）