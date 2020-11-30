台式按摩加日韓美甲 外國人來華西街夜市必推行程

位於台北萬華的華西街觀光夜市擁有上百家店面攤位，不僅有許多必嚐的老字號美食及小吃，按摩服務跟美容美甲，更是外國觀光客不容錯過的必推行程。

CP值超高台式按摩店，又痛又爽讓疲勞瞬間消除

很多外地、外國觀光客到台北玩，除了享受便捷的大眾運輸之外，靠雙腳穿梭大街小巷更能探索台北的完整風貌，但是一整天走下來腳也會酸，該怎麼消除疲勞？不妨試試最道地的台式按摩店，不僅跟其他國家相比便宜划算，還有各式各樣的按摩方式任君挑選，瞬間消除疲勞。

華西街觀光夜市早期有許多賣膏藥推拿、提供傳統療法的師傅，後來隨著夜市轉型，師傅們開始經營按摩店，形成現在知名的華西街按摩一條街。夜市裡有許多家營業到凌晨、讓人渾身放鬆的按摩館，不論是泰式Spa、古法指壓或是肩頸腳底按摩都能被按得全身舒暢。

不管是夜貓子還是三餐不正常，專業的按摩師傅能根據顧客的身體狀況，以細膩的手技準確按到相對應的穴道，用適當的力道達到筋絡疏通的效果，針對容易酸痛的部位進行深度按摩，紓緩都市人與觀光客的壓力與疲勞。

華西街觀光夜市平價按摩服務專業又貼心，讓觀光客一整天的疲勞獲得紓緩。圖／華西街觀光夜市自治會提供



誰說美甲沙龍一定貴鬆鬆？在這裡美甲、美睫到手腳護膚通通不怕貴

在台北想做漂亮的美甲通常要價不斐，但是在華西街觀光夜市不僅能享受到價格平實的美甲服務，專業美容師更具備與日韓同步的技術，從美甲、美睫到手腳護膚通通包辦，讓人感到放鬆。

桂林路以南也有20多間指甲修護美容店家，有不少是來自東南亞的新住民女性，在萬華定居後經營美甲店，不僅認真研讀相關的美容課程，還會到其他美甲店進修，大多都已經累積非常豐富的練習經驗。

整潔明亮、舒適寬敞的美甲雖然便宜，服務品質與熱情絕不打折，美甲師會仔細的聆聽顧客的需求，優雅的法式指甲彩繪、可愛的日系風格或是最流行的韓系彩繪都難不倒他們，提供臉部及手腳保養、指甲彩繪、凝膠指甲和卸除光療等物超所值的服務，也吸引許多小資上班族與觀光客前來。

華西街觀光夜市在按摩店與美甲店進駐後，有了跟過去截然不同的景象，也打破人們對華西街的印象，店家用平價又專業的技術虜獲當地人與觀光客的心，帶動商圈逐漸年輕化的同時，讓華西街觀光夜市又再度成為眾人的目光，下次如果有機會，一定要帶著外國朋友來到這裡，除了大飽口福外，務必要感受別具特色的台式按摩與精緻的美甲服務。

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