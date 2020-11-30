以時光造藝「百齡罈17年蘇格蘭威士忌藝時之選限定版」 全新風味限量上市

以時光為概念，百齡罈（Ballantine’s）蘇格蘭威士忌首席調酒師 Sandy Hyslop聯名著名的紐約藝術家 Scott Albrecht ，由經典創新出發，日前發表全新限量風味「百齡罈17年蘇格蘭威士忌-藝時之選限定版」。Sandy Hyslop 以Scott Albrecht的作品為靈感，將作品中的主要色系以金、粉、紅、藍解構出百齡罈17年藝時之選的四大主要風味，經典的香草香氣、蘊含西洋梨、莓果的果香及一絲輕柔煙燻；其色彩巧妙融合成為一幅現代藝術作品象徵著將百樣美好時光凝於一瞬，也體現著時間包容現今多元的時代活力。

以風味藝術策展為主題，百齡罈攜手「Indulge Bistro實驗創新餐酒館」打造「時光造藝品酩會」限時登場。圖／業者提供

百齡罈也將攜手台灣榮獲2020年世界/亞洲前五十大酒吧的「Indulge Bistro實驗創新餐酒館」獨特餐酒搭配，於12月11日至12月13日以風味藝術策展為主題打造「時光造藝品酩會」，逐一款待三支百齡罈引以為傲的威士忌，包括「百齡罈17年藝時之選」、「百齡罈17年經典風味」 及「格蘭伯吉酒廠15年單一麥芽威士忌」與四道創藝佳餚相互輝映時光的藝術，共同感受絕無僅有的威士忌風味藝術策展體驗。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬（Emily）表示，調和威士忌是一門需要花費數十年才能掌握的工藝，這也是為何百齡罈在長達190年的歷史中只有五位首席調酒師的原因。如今，百齡罈將來自紐約以切割、染色色塊創作聞名的藝術家Scott Albrecht合作，與現任首席調酒師Sandy Hyslop 的威士忌調工藝結合，以時間為藝術，創作調和之美聯名推出「百齡罈17年蘇格蘭威士忌-藝時之選限定版」，表達百齡罈以時光淬煉美好的堅持。Scott Albrecht擅於觀察周圍事物作為創作啟發，他相信時間與美好的回憶都可以透過獨特的創作去紀念與保存。他將此抽象與充滿鮮豔色彩的美麗作品，為百齡罈17年藝時之選限定版，演繹了以時間為藝術靈感來創作的調和之美。

著名的紐約藝術家Scott Albrecht以切割，繪畫和木製組裝而聞名；擅於使用異媒材創作包括鐵、紙、板、雕塑和壁畫，同時也與許多知名潮流品牌合作，其作品展出也不僅限於室內的藝廊，在全球許多充滿風格的街角、公共運動場域等各種充滿年輕人的時尚空間都可以見到Scott Albrecht的作品。圖／業者提供

Scott Albrecht則表示，時間是賦予所有事物獨特意義最重要的元素，時光讓人們得以體驗生活，調和彼此情感。不論是這次參與創作的百齡罈17年，或是人與人之間的情誼，都是歷經時光創造出來無法模仿的獨特美好。此次百齡罈17年威士忌藝時之選系列，以捕捉各種美麗的時光瞬間為靈感，手工切割與繪染木頭切片，拼貼成大膽流動的色塊線條，象徵每段時光的流動，也正如百齡罈的品牌核心－「Time Well Spent 時光淬煉美好」。

擁有全新口感的「百齡罈17年蘇格蘭威士忌-藝時之選限定版」，結合百齡罈17年經典香草香氣及煙燻尾韻，讓人感受藝猶未盡的創新滋味。酒體散發著百齡罈最具標誌性的香草香氣，入口則品嘗到更多層次的豐富果味及蜂蜜的香甜，這股蘊含西洋梨、覆盆莓及草莓塔般的絲滑口感，果香不僅加深了香草的濃郁，也代替了辛香甘草的煙燻氣息，在唇齒之間留下綿長純美的餘韻。與百齡罈17年經典版入口前段甜美且帶有奶油香氣，隨之散發蜂蜜、麥芽、巧克力及肉桂風味，中後段香氣則變化多端，浮現出獨特辛香味最後以煙燻辛香的尾韻有著微妙又令人欣喜的差異。

【百齡罈#時光造藝 品酩會｜風味藝術策展】報名網址http://s.accupass.com/cdbVMw

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