來去平溪住一晚 驛遊山城體驗流金歲月

老街數位新風貌 Line@轉盤遊戲獲取店家折價券

平溪，每年農曆開春才會被提起的全國知名景點。平溪元宵放天燈是一年一度台灣觀光盛事，元宵過後的日子，平溪當地的店家還是要開店做生意，沒有了天燈誘惑，來平溪要玩什麼。

事實上，早年平溪為煤礦產地，當時小鎮最高擁有4萬人口，如今，小鎮沒有煤礦產業，人口外移，只剩不到十分之一，留在小鎮皆為高齡者。新北市平溪鄉魅力商圈協會現任理事長暨美雲布藝工作室負責人林高美雲一直在思考突破策略。去（2019）年得知經濟部中小企業處推動「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，透過輔導團隊國眾電腦協助導入數位化經營與行銷，逐一說服當地店家共同申請該輔導計畫，建置「桐道平溪，驛遊山城」網站，內含360度AR環景導覽，吸引線上網友萌生到此一遊的興致；開設「桐道平溪，驛遊山城」IG帳號，以圖文並茂的互動方式吸引數位世代；等遊客蒞臨平溪後，不僅可依循網站「遊程規劃」提供的行程悠遊平溪，還能在熙來攘往的重要街點掃QRCode進入Line@玩轉盤遊戲，獲取店家折價券。

有了數位化導入計畫後，國眾電腦集結了平溪和菁桐兩小鎮店家加入並學習數位化管理與行銷，透過數位化工具，讓更多遊客了解平溪不僅只有天燈可以玩，還有一幅長達67.6公尺的平溪彩繪牆。這幅彩繪牆設計仿3D彩繪之巧思，將當地的爬山景點孝子山、敲平安鐘的情景一併置入畫中，是計畫為平溪創造的新景點，期望可以吸引更多遊客前來拍照打卡。

平溪不只放天燈，還有許多景點值得細細品味。圖／中華軟協提供

鐵道平溪線沿途各站各具特色，當火車駛進平溪，下車後不管悠閒散策鐵軌間或是走在山城老街都有不同風貌。街區店家夥伴們運用「桐道平溪，驛遊山城」網站強化網友了解平溪、菁桐的特色。雖然「普及中小企業數位寬頻應用計畫」提升平溪店家應用數位工具的能力，讓店家夥伴們可以自己運用數位化工具強化經營能力，然而輔導團隊國眾電腦資深副總經理湯惠剛發現，當地高齡化嚴重，平均每4人之中就有1人是65歲以上的年長者，50歲則被當作年輕人，使其在數位工具後續的維持與經營上，相對困難。

林高美雲迫切期盼平溪年輕一代可以返鄉，但就像蛋生鷄、鷄生蛋一樣，年輕世代返鄉必須有產業，在這裡可以生存下去，因此，他們現在的當務之急是吸引遊客來平溪深度旅遊，透過製作天燈、搓湯圓等DIY手作體驗，和串聯附近景點，特別是近年來遊客喜愛挑戰的山群，比如：有小黃山之稱的孝子山和山形像竹筍的竹筍尖，以及日治時期留下的八仙洞、平安鐘…等遺址，結合當地舒適的民宿，期望遊客來平溪不再只是短暫停留，而是安排兩日一夜的行程，慢慢悠遊平溪，再次繁榮當地。（經濟部中小企業處廣告）