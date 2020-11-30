進入旗幻山城享受老派時光

高雄旗山老街奇幻數位變身 虛實結合體驗老山城

進入2020年，走入高雄旗山老街，恍如回到從前60、70年代，潛藏許多老店家的歷史軌跡、職人精神，如枝仔冰城、永豐打鐵店、新優美理髮廳等等，想體驗「旗幻山城的老派時光」？在枝仔冰城副總暨高雄市旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳的帶領下，讓遊客可以用AR拍照、臉書打卡，還能透過網站資訊了解旗山人文故事。

旗山香蕉聞名全國，然而，隨著香蕉產業不若以往，在地經濟也隨之一落千丈；所幸，當年因香蕉致富所留下來的巴洛克式華麗建築，加上百年歷史的旗山火車站在地方有識之士的捍衛下逃過拆除命運，於2009年修復暨開放參觀，使得旗山老街又再次活絡了起來。

老街數位化漫漫走過十年歲月 計畫展成果

今年，在經濟部中小企業處「普及中小企業數位寬頻應用計畫」的輔導下，一邊開課教店家操作數位工具，像是管理及維護Google我的商店；一邊建置當地數位基礎建設，逐漸對店家產生驅動力，連她也不禁誇讚地說：「枝仔冰城生意一直不錯，所以之前對於數位導客或Google評價，不太重視，但自從上過課後，已經大幅改觀了！」

旗山老街奇幻數位變身，也可以行動支付。圖／中華軟協提供

輔導團隊台南電腦公會理事長洪天文指出，計畫導入前，只有零星數間店家使用數位工具；現在，團隊已在當地架設5個Wi-Fi分享熱點和「旗幻山城的老派時光」的官網及臉書粉絲團，致力於讓大部分的店家開始應用行動支付和Google我的商家，促使當地的數位環境從「點」到「線」，最後擴展至「面」；同時，協助店家採用中英日語的菜單，因應當地深受國際觀光客青睞的需求。

官網也依遊客需求提供多元的玩法，從溫泉泡湯、老街購物到里山玩野趣、農產業巡禮，甚至於夜生活好去處…等，尤其是想知道旗山老街怎麼吃、如何買、哪裡玩，還有電子地圖可下載，讓遊客能細細品味旗山獨有的老派時光，在這裡玩上一天都不厭倦。

針對年輕人喜歡拍照的旅遊方式，旗山老街推出AR拍照上傳分享，設計虛擬遊戲，藉由趣味互動增加觀光客的停留時間與在地特色推廣，拍出來的照片內含旗山老街與特產香蕉之濾鏡，讓每一張照片都充滿旗山風情，打卡上傳還可拿到指定店家的優惠折扣。其次，也設計最夯的實境解謎導覽遊戲，透過虛擬實境將玩家帶到30年代的時空背景，一邊玩遊旗山景點、一邊看見老店的精彩故事。 吳月鳳說，「旗山老街，與其他老街最不一樣的地方是老店多、第二代願意回來接手的也多，還有在地歷史和許多名人軼事，現再加上便利的消費旅遊環境，值得遊客一玩再玩，旗山老街才能永續經營且一直傳承下去。」（經濟部中小企業處廣告）