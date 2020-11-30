讓iPhone 12穿上義大利時尚外衣 MON CARBONE引領時尚潮流

MON CARBONE展現職人工藝精神，再推劃時代的新作品「iPhone 12皮革口袋保護殼」，將義大利NAPA皮革口袋點綴在軍用防彈纖維結構上，堅固的口袋和安全分層縮印卡片縫製特殊工藝，展現完美的外殼，為信用卡和悠遊卡提供方便的收納空間。

iPhone 12手機上市後，再次造成市場話題，搶購熱潮也襲捲全台，在時尚流行擁有舉足輕重地位的MON CARBONE也推出了iPhone 12全新防彈纖維系列，新品Hoverskin皮革口袋保護殼，為富有歷練的政商頂級人士打造專屬的手機保護外殼，此外配合新品上市，並有一系列的專屬優惠。

iPhone 12皮革口袋保護殼，是以柔軟、奢華的義大利NAPA皮革製成。圖：業者提供

事實上，MON CARBONE已發表多款創新、時尚與保護性等多元化作品，碳纖維的輕量、耐用，具有相同體積下鐵的五倍強度，是全世界最堅固最耐用的材料之一。輕、薄、絕對時尚。「MON CARBONE，我的碳纖維」，是一個展現獨家手工碳纖維作品，並反映出精品品牌形象的名字。MON CARBONE是實現碳纖維材料技術夢想的專家，以協助創造適合現代生活中更先進且高效率的產品。 這次推出的iPhone 12皮革口袋保護殼，是以柔軟、奢華的義大利NAPA皮革製成，用防彈纖維技術分層切割，採用耐久性500,000條編織軍用防彈纖維，信用卡安全凹槽設計，柔軟防刮襯裡、輕巧的12克和0.6毫米的厚度，不影響無線充電，鋁合金鏡頭保護框，更展現了時尚及科技感的設計風格。即日起至2020年12月14日止凡購買新品Hoverskin皮革口袋保護殼iPhone 12系列，可獨享9折優惠。活動詳情請掃QR-CODE到MON CARBONE 。