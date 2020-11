全球最強原酒本色「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1 」重磅上市

蘇格蘭最北端奧克尼群島上的「高原騎士Highland Park」,是全英緯度最高的威士忌釀酒廠,成立於1798年,島上1/3人擁有維京血統,從一千年前就定居島上的維京人塑造出如狂野氣候、波濤洶湧大海的高原騎士單一麥芽威士忌,承繼了維京祖先的勇敢堅毅精神。2020年,高原騎士為傳遞最純粹的原汁原味,發布推出100%不稀釋,帶來最自由原酒品味的年度批次威士忌「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」。

台灣愛丁頓寰盛洋酒行銷總監張浩偉表示,200多年來,高原騎士酒廠結合了古老的傳統和精湛的手工藝,致力釀造最完美的威士忌。高原騎士18年在烈酒雜誌多次被美國首席烈酒權威保羅帕寇特評為「世界烈酒之最」(The Best Spirit in The World),高原騎士25年更在2013年「終極烈酒挑戰賽」中獲得有史以來的第一個100分。近年來高原騎士各款佳釀再創佳績,其中高原騎士12年、18年於2016年蘇格蘭威士忌大師獎雙雙獲得金牌肯定,高原騎士18年更於2017年舊金山世界烈酒競賽榮獲雙金牌的殊榮。最新推出的「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」是高原騎士酒廠原桶強度系列的第一版作品,未來也將逐年推出新批次,它們透過不同橡木桶的勾兌組成而呈現不同風味,並同樣具有典型高原騎士威士忌特徵,讓威士忌愛好者以「原汁、原味、原色」品味這座獲獎無數的酒廠。

「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」帶給高原騎士愛好者體驗最純粹威士忌的機會,因此以「原桶強度」裝瓶,酒精濃度高達63.3%,由於風味飽滿,品酩者更可根據個人喜好自行添加冰塊或水,探索出最適合本身味蕾的滋味和強度。圖/業者提供

「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」風味強勁而濃烈,陳釀後沒有添加一滴水,餘韻更富深度,彷彿可嚐盡傳統手工翻麥的傳統、當地純淨湧泉、優雅煙燻雪莉、吹不亂的石楠花野、突如其來的狂風驟雨與暖陽、維京海洋文明,讓喉間辛香複雜的石楠蜜味綿延不絕。高原騎士首席釀酒師Gordon Motion嚴選不同年份的美國橡木雪莉桶原酒勾兌,創造出這款風味平衡又和諧的經典高原騎士威士忌,「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」以碳烤太妃糖、千層酥皮、太妃焦糖與煙燻氣息為四大風味主軸,佐以鼻間石楠花蜜和新鮮磨碎的肉豆蔻香氣,口感帶有日曬風乾的柑橘類水果,尾韻是無盡綿長的經典煙燻雪莉,就如奧克尼島變幻莫測又迷人的氣候,獻給獨具品味個性的高原騎士老饕。

Gordon Motion則指出,原桶強度威士忌是非常傳統的製作方式,但並非必須如此,「高原騎士原酒Cask Strength Release No.1」希望帶給高原騎士愛好者體驗最純粹威士忌的機會,因此以「原桶強度」裝瓶,但人們可自由決定要享用這款單一麥芽威士忌的強度。由於風味飽滿,更可根據個人喜好自行添加冰塊或水,探索出最適合本身味蕾的滋味和強度。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)