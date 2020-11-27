網美最夯「偽出國」新熱點 SKECHERS西門町漢中店 打造N2+韓風概念店

美國第二大運動鞋品牌SKECHERS，在2020年不畏疫情風險，持續在台深耕展店，繼在宏匯廣場開設北台灣最大店後，近期在台北年輕人最喜歡聚集的西門町漢中街，設立全台首間N2+韓風概念店，除了希望以近年台灣年輕人推崇的韓風熱潮，打進年輕消費市場外，更提供哈韓族另一個拍照打卡新據點，讓因疫情無法出國的民眾，重溫「韓流」魅力。

全球最新N2+前衛設計與台北藍晒圖 一次看夠

一走近漢中概念店，即可看到SKECHERS品牌經典藍和海洋藍元素的波浪式外牆，店內則以SKECHERS全球最新N2+前衛新潮設計，讓韓流粉絲們殺光底片；而在一、二樓間的樓梯牆面，更是一大亮點，首度以藍晒圖形式呈現大台北地區的空拍景色，完整將台北地圖盡收眼底。

網帥「在下筆者 Morris」 參與西門漢中概念店賽車派對活動，在互動牆面前帥氣打卡。圖／業者提供

ENERGY RACER城市飆風 玩出經典

全新開幕的SKECHERS漢中概念店，首波強勢推出的新品，是以賽車為概念的復古運動鞋 -ENERGY RACER，因此店內置入了許多經典賽車元素-包含賽道起跑線、號誌燈、賽車旗幟、紅白路肩等，彷若置身賽車場；開幕當天，超人氣陽光女模Angelina(陳怡安)，與超愛實測的網帥「在下筆者 Morris」親自前來參與開幕活動，兩人穿上最新款 ENERGY RACER復古運動鞋，吸引許多網美網帥目光，紛紛前往朝聖，讓店內人潮絡繹不絕。

SKECHERS ENERGY RACER擁有炫麗繽紛的外型與設計細節，復古造型搭配豐富色彩與異材質拼接鞋面，並大膽移除鞋側經典大「S」LOGO，顛覆運動品牌喜愛高調使用大LOGO的刻板印象。而其獨一無二的賽車風格，除了可讓型人們在城市賽道上盡情飆出自我風格外，更能打造屬於自己的運動經典！

SKECHERS LS 北市獨賣系列。圖／業者提供

台北市限定 獨家專賣款限量上市

商品豐富多元的 SKECHERS，近年也引進不少具時尚精品風格、適用正裝的鞋款，深受崇尚精品時尚及專業工作人士的喜愛，也因此不斷接到消費者詢問台北市那裡才能買得到的殷切期望。此次 SKECHERS特別引進潮流休閒風格限量商品，獨家專屬西門町漢中概念店，像是甫上市就令消費者眼睛一亮的 SKECHERS STREET ESSENTIAL，其活潑的撞色異材質拼接風格，2.5英寸內增高楔型鞋底，完美拉長腿部線條，修飾身形比例，加上以雕刻風格呈現的橡膠大底，及備受喜愛的 AIR- COOLED MEMORY FOAM加強透氣型記憶泡棉鞋墊，足以讓身為台灣時尚之都的型男型女們，也能夠親身感受到時尚舒適的完美體驗！

SKECHERS漢中概念店：台北市萬華區漢中街108號

(02)2383-0343

營業時間：11:30-22:30

SKECHERS官方網站｜http://www.skechers-twn.com/zh-tw/home

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