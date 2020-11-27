全台瘋跨年 福容飯店跨年住房搶翻天

你訂了嗎？最近很多人在搶訂跨年訂房，在國旅帶動下，從南到北都有跨年晚會或煙火等相關活動，也帶旺周邊的住房。擁有全國連鎖飯店數量且房量也多的福容大飯店，也早就推出一系列跨年住房專案，如：福容台北二館以位在新北市深坑、距台北市信義區僅15分鐘車程，為跨年狂歡後首選的星級飯店，推出的聖誕跨年住房專案如果11月30日前還有早鳥每人1,622元起的優惠，每房還加碼送聖誕手工餅乾，入住行政套房更加碼送水蜜桃氣泡酒。

福容台北二館的耶誕跨年專案，每人最低1,622起。圖／福容提供

台中市今年也有跨年煙火！麗寶樂園渡假區於12月31日、1月1日連續兩天舉行「台中麗寶跨年雙演唱會」，將有近6千發精彩煙火秀，並有許多知名藝人參與演出，如開場的5566，還有偶像安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等實力派歌手輪番上陣，年輕人喜愛的頑童MJ116也會獨家壓軸，這場跨年演唱會絕對High翻天。

福容大飯店麗寶樂園摩天輪。圖／福容提供

麗寶樂園渡假區內的麗寶福容大飯店推出「麗寶假期-2021麗寶迎豐年」住房專案9,999元起，每房含2人自助早餐、晚餐、同樂券（含迎賓飲料、三溫暖、休閒活動DIY等）、探索世界雙日門票、天空之夢摩天輪搭乘券，晚餐主打豪華自助百匯，季節直火料理、新鮮海鮮吧、現煮牛肉湯、現切美國牛排等，另外每客加贈「后里果香烤羔羊排」或「法式田園焗烤北海道扇貝」，搭配啤酒、飲品、冰淇淋吃到飽；麗寶賽車主題旅店則是同步推出「麗寶賽車駕期」4,999元起，含能量早餐2客。跨年當天兩館已全數客滿，1月1日及1月2日也即將滿房，想搶這波跨年連假訂房的民眾真的手腳要快！

福容高雄店的港景房擁有絕佳視野。圖／福容提供

高雄今年的跨年晚會將移師到高雄港，福容大飯店高雄店推出「跨年早享樂」住房專案3,960元起，相當於平日房價打6折，入住港景房在房內就能看到大港橋和海音中心，民眾不需出門人擠人，在房間內就能感受跨年熱鬧氣氛，距晚會現場更只需步行十分鐘即可抵達，目前訂房率很滿。福容官網http://www.fullon-hotels.com.tw/。

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