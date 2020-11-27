聖誕跨年盛宴 品味亞都麗緻法式浪漫　第一指名巴賽麗廳

聖誕節除了街道上的浪漫氛圍，用餐也要很聖誕！台北亞都麗緻大飯店就是以滿滿的法式浪漫風格著稱，尤其是一樓的巴賽麗廳更是擁有濃濃的法式風情，配合聖誕佳節該廳自12月24日起至明（2021）年1月3日推出「法式聖誕‧歡聚歲末」活動，除了供應海陸主題節慶套餐，跨年夜12月31日更推出「跨年迎新‧璀璨香檳派對」，只要999元就可以無限暢飲包含英國女王指定的「法國皮耶爵特級香檳」（Perrier-Jouët Grand Brut）等精選美酒與無酒精飲品。該飯店一樓的麗緻坊也推出7款耶誕限定糕點，供消費者外帶，買回家一樣能與家人好友一起歡聚耶誕。

麗緻坊推出7款耶誕限定糕點，供消費者外帶，買回家一樣能與家人好友一起歡聚耶誕。圖／台北亞都麗緻提供

巴賽麗廳主廚廖偉立展現傳統法式經典菜色魅力，嚴選菲力、干貝、龍蝦、鴨肝等上等食材，以法式料理嚴謹的烹調工藝，推出「法式聖誕跨年晚間套餐」，每人2,580元，12月24日供應至明年1月3日。從前菜的「油封鴨腿鴨肝凍」就很吸睛，以波特酒、白蘭地及花椒等醃製過的上等鴨肝，與油封鴨腿肉重複堆疊取得完美層次剖面，搭配布里歐麵包、蜜棗醬與無花果醬，揭開滿滿的期待。再來是「北海道干貝榛果根芹濃湯」，加入有聖誕意象的榛果碎和榛果油增添風味，又有生食等級的北海道干貝與Ossetra魚子醬，口感滿分又暖心。

套餐的主菜提供海、陸兩款，包括：視覺與味覺的雙重享受的「威靈頓牛排」，除了金黃酥皮、菠菜、帕瑪火腿、蘑菇泥與軟嫩多汁的菲力牛排組合的誘人剖面，表層現烤的酥皮更是使用巴賽麗廳經典招牌法國廚皇Paul Bocuse酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯的傳統酥皮作法，奶香飽滿且香酥脆口；另一款為「嫩煎波士頓龍蝦襯葛瑞爾乳酪泡芙佐番紅花醬汁」，盡現龍蝦甜鮮海味。甜點則是「火烤冰淇淋蛋白霜」，蛋白霜內夾著覆盆子冰淇淋與巧克力費南雪，配上桌邊服務淋上香橙干邑甜酒點燃火餡，創造出冰淇淋與熱蛋白霜冷熱结合的衝擊口感，頗能彰顯過節歡慶氛圍。

巴賽麗廳跨年當晚999元無限暢飲英國女王指定法國皮耶爵特級香檳Perrier-Jouët Grand Brut 等精選美酒與無酒精飲品。圖／台北亞都麗緻提供

除了聖誕跨年套餐，12月31日如果還沒安排，那一定要搶訂巴賽麗廳的「跨年迎新‧璀璨香檳派對」，置身於以法國美好年代氛圍打造的古典浪漫風格餐廳，聆聽現場樂團演奏，如果12月11日前訂位並付款，每人僅需999元（原價1,499元）就可享受法國皮耶爵特級香檳Perrier-Jouët Grand Brut、啤酒、紅白酒等美酒佳釀及無酒精飲品無限暢飲，一起倒數迎接2021的到來！上述餐費需另加10％。訂位可洽（02）2597-1234。

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