首日開站破千萬 BREEZEONLINE千萬大單現身

BREEZEONLINE在19日正式開站以來，除了引領高端精品消費客層熱烈討論之外，根據微風數位團隊數據顯示，從19日到22日，會員人數增長總數已經超過80萬，預計年底可以衝破百萬。

首日開站四小時內成交額就破千萬、首四日業績更是超過5千萬。繼上線首日出現百萬大單，上週五（20日），BREEZEONLINE再出現一位單一品牌千萬大單。不斷有創新實驗的微風集團，另由BREEZEONLINE專設「BO嚴選小組」，首度在業界採取創新上架策略。

BREEZEONLINE首四日破5千萬 超有感優惠全攻略 Black Friday精品五折起

BREEZEONLINE上線首週在20日晚間就迎來千萬大單，這位顧客同樣是微風鑽石卡超級VVIP會員，享受回饋的點數就超過2萬點。另有全台限量兩支的FRANCK MULLER獨家推出的VANGUARD七日動力儲存鏤空腕錶，總價168萬的錶款，其中一支首度上線在BREEZEONLINE販售，也是瞬間秒殺成交，而另一款限量獨家優惠FRANCK MULLER VANGUARD 黑色腕錶價值22.2萬也是搶購商品。其他像是CHARLES & KEITH 雙色箱型包、3C類Apple Watch Series 6、Panasonic保濕美顏器等小家電，還有微風超市所販售的BOTANIST保濕洗髮精等都是瘋狂熱賣商品。BREEZEONLINE趁勝追擊，從11/27-11/29連續三天加碼推出「Black Friday」線上活動，消費點數兩倍送，再推眾多精品五折起，僅限會員獨享。

為使BREEZEONLINE的商品不斷保持在「新鮮感」、「品牌主打推薦」、「話題優惠商品」等三大原則，則專設「BO嚴選小組」。由數位團隊，結合行銷及招商人員、每天透過大數據分析，從即時下單資料、人流量總數、到每個頁面點閱停留秒數，經由每一項記錄解讀預測出消費趨勢。針對上架商品，觀察歸納出商品的「線上看好度」。只要在設定的時間內，紀錄的參考數值高於標準，「BO嚴選小組」就會將商品向上推播並以特版方式密集曝光。

此外，「BO嚴選小組」更會經由網路最新情報蒐集，精品趨勢，邀請線上消費者進行焦點團體訪談問卷等方式，快速彙整、實際瞭解線上電商精品購物的消費瀏覽軌跡。每天定期會議，研究各品牌新品，每週約有10％-15％新品上架的幅度，更細分為New-In（新品牌）及New-Arrival（新商品）維持BREEZEONLINE商品新鮮討論度。

關於BREEZEONLINE.COM微風線上精品

在台灣精品龍頭微風集團，醞釀三年，今年在電商中發展全新力作整合集團數位、招商、行銷等跨部門規劃出「全台首家」以線上精品購物為主體的全新「BREEZEONLINE.COM微風線上精品」電商平台，匯聚微風集團長年來在市場上的精品優勢，上線總品牌數超過百家，精品比例高達近五成， 11月19號正式上線。這是廖鎮漢繼微風APP之後，另一塊「微風超零售生態圈」中重要的拼圖。首波造勢，找來重量級金曲得主ØZI跨刀合作擔任形象大使、並親自為BREEZEONLINE量身打造形象主題曲。