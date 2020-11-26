金車噶瑪蘭聯手國際藝術家江賢二推出藝術大師系列威士忌 限量珍稀上市

打破時間與空間的框架，金車噶瑪蘭自2008年上市以來，成功讓「臺灣威士忌」品質深受國際肯定，使臺灣入列威士忌產區，站上世界舞台；藝術家江賢二同樣來自臺灣，以永不妥協的堅持，將對藝術的堅定信仰展演地淋漓盡致，從人文本位出發，受到國際讚賞；2020年，金車噶瑪蘭攜手藝術家江賢二推出【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】，透過海洋、空氣、陽光、大地，連結藝術家江賢二畫作與威士忌製程重要元素，以邦穹桶、橡木新桶、法國葡萄酒桶、煙燻泥煤四款威士忌詮釋，珍稀限量上市，每款僅有1,000瓶。並同時推出【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 典藏組】，獨家珍藏藝術家江賢二親筆簽名〈比西里岸之夢〉或〈臺灣山脈〉絹印版畫，絕版限量198組。

金車噶瑪蘭舉辦的「噶瑪蘭藝術大師系列X江賢二 上市發表會」，金車集團董事長李添財(中)、總經理李玉鼎(右)，與藝術家江賢二(左)於此次合作的橡木桶端板前合影，宣告聯名新品正式上市。圖／業者提供

金車集團董事長李添財表示，以人為本，用信念與堅持，精心釀出臺灣第一瓶單一麥芽威士忌，這是夢想的起點，連結著難以置信的無限可能；藝術家江賢二追求生命的全然藝術化，有意識地打破框架，創造獨特、深邃的精神世界，噶瑪蘭威士忌與藝術家江賢二同樣來自臺灣、同樣於國際舞台嶄露頭角、同樣對臺灣土地心懷感恩、同樣揉合工藝與思想，追求創造極致。藝術家江賢二對藝術創作的執著，如同噶瑪蘭威士忌對風味品質的堅持，秉持著相同的理念，共同造就此次【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】的經典之作。噶瑪蘭藝術大師系列更是我們在追求創造極致的路上，全心投注的一種精神展現，這跟江老師在藝術領域上不斷追求極致的創作，是不謀而合的。我們都感念臺灣這片土地的養育，渴望讓更多人看見臺灣的美、臺灣的好，很榮幸能與江老師共同造就這經典不凡的開端，這是噶瑪蘭新系列的第一篇章，未來，我們也會分別在各自夢想的道路上，一起堅持到底，再創經典。

【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】海洋－噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒。畫作：比西里岸之夢（海洋晨星）。容量：1000ml/酒精濃度：50-63% (原酒裝瓶，各桶不定)建議售價：NT$ 12,000。圖／業者提供

「一個夢想似乎不難，堅持到底就是了。」夢想打造屬於臺灣的威士忌酒廠，噶瑪蘭威士忌因而誕生；夢想與藝術相伴，追求生命的藝術化，藝術家江賢二旅居海外數十載後回到臺灣，持續創作著。夢想蘊藏初心，是一切的開端；如同水源，是威士忌的釀造起源，更是製程中的重要元素。「噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒」以〈比西里岸之夢（海洋晨星）〉為標，選用飄洋過海到臺灣，足跡橫跨三大洲的邦穹桶，醞釀出外柔內剛的威士忌風味，帶有現烤杏仁餅香氣，香草與甜美白桃揉合著楓糖甜感，襯托出熱帶果香，多層次風味有如海浪般連綿翻湧，尾韻悠長。

【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】空氣－噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒。畫作：〈乘著歌聲的翅膀〉。容量：1000ml/酒精濃度：50-63% (原酒裝瓶，各桶不定)建議售價：NT$ 12,000。圖／業者提供

「在有限的空間與時間中，去追求無限，將夢想滲透、成為生活日常。」噶瑪蘭威士忌將時間儲放於橡木桶中等待蛻變，跨越時間與空間的限制，幻化為每一滴動人的酒液；藝術家江賢二用畫筆記錄空間，隨著音樂的流動，展現時間與空間的魅力。旅程是夢想的實踐，如同空氣般的介質，牽動生命與創作的美好。「噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒」以〈乘著歌聲的翅膀〉為標，選用美國白橡木特製烘烤程度的新桶，熟成後釋放煙燻烏梅、紫葡萄、奶油香草與蜂蠟香氣，點綴熱帶水果與鮮花的柔順甜美，整體風味醇厚成熟。

【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】陽光－噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌。原酒畫作：〈對永恆的冥想〉。容量：1000ml/酒精濃度：50-63% (原酒裝瓶，各桶不定)建議售價：NT$ 12,000。圖／業者提供

「源自心中不滅的火光，點亮永恆的希望。」噶瑪蘭威士忌對風味與品質的堅持，讓臺灣打破不可能，躍為全球威士忌重要產區之一；藝術家江賢二回到臺灣後，突破封窗創作，感受光輝，揮灑心中寧靜的平衡美感。以堅持克服困境，將照耀夢想之地的陽光延續，方能誕生經典。「噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」以〈對永恆的冥想〉為標，精選法國頂級酒莊葡萄酒桶，細緻奔放的莓果和黑醋栗香氣，夾帶甜椒、蘋果、焦糖的迷人氣息，含蓄渾厚的酒體，是獻給藝術的最佳賀禮。

【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】大地－噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒。畫作：〈金樽/夏〉。容量：1000ml/酒精濃度：50-63% (原酒裝瓶，各桶不定)，建議售價：NT$ 12,000。圖／業者提供

「掌聲與肯定來得忽然，卻不突然，唯有努力耕耘，才可能綻放。」噶瑪蘭威士忌以信念與毅力克服萬難，於2008年上市，直至2010年榮獲第一面國際獎牌開始，才逐漸被看見，至今已成為各大國際烈酒競賽的常勝軍；藝術家江賢二將藝術融入生命，透過筆觸描繪不同時空環境的感知，遭遇逆境仍然真誠面對跨越，曾於多處舉辦個展，許多作品被國內外畫廊收藏。希望孕育靈感，如同大地孕育生命，永不停歇，不斷向前才能持續再造經典。「噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒」以〈金樽/夏〉為標，使用深層泥煤烘製的煙燻麥芽，裝入經過獨特S.T.R.工藝刨、烘、燒烤後的橡木酒桶，呈現果香與煙燻平衡的和諧酒體，馥郁甘甜，極富深度，與繽紛豐饒的酒標相互呼應。

【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 典藏組】，以藝術家油畫箱的概念，採用黑胡桃木重現創作精神，收納4瓶700ml酒款，並獨家珍藏藝術家江賢二的絹印版畫〈比西里岸之夢〉或〈臺灣山脈〉，版畫尺寸約為30*40公分，皆有藝術家江賢二親筆簽名與編號，每幅作品僅有99張，絕版限量共198組，每一組都有獨一無二的編號識別。 建議售價：NT$ 88,000。圖／業者提供

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