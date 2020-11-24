瞄準電商龐大商機　台灣文創品牌「果然萌膜」受到青睞

新冠肺炎疫情肆虐全球經濟，榮獲消費者最愛、以台灣水果而發想設計出的台灣文創品牌「果然萌膜」逆勢突圍，瞄準電商龐大商機，推出與市場上一般片狀面膜截然不同的凍膜質地面膜，訴求方便性與功能性的優勢受到民眾的青睞，一上市即在電商市場嶄露頭角。

「果然萌膜」熱賣明星商品如「荔枝微甜美人胜肽凍膜」，採用荔枝果皮萃取而成，且內含小分子三胜肽、玻尿酸鈉讓皮膚看起來更健康，可當成一般保濕安瓶，亦能當作晚安凍膜，為肌膚注入整晚水潤。

「果然凍膜」採用在地水果，且融入台灣人文情懷，更呈現些許浪漫情懷，如珍珠牛奶芭樂多酚凍膜、鳳梨淨白美顏凍膜及茶樹深層淨膚甘蔗黑凍膜共4款。若T字部位很油、兩頰很乾的肌膚，可在T字部位使用甘蔗黑凍膜，兩頰部位能敷上珍珠牛奶芭樂多酚凍膜；兩頰容易乾燥即可使用荔枝或芭樂凍膜來加強保護。

果然萌膜創辦人Christine早期從事電子產業，透過旅遊發現台灣水果營養價值很高，因此興起創立品牌「果然萌膜」的念頭，為滿足客戶需求，她研發產品時不停打樣只為追求最高品質的產品，因此有別於一般面膜，除了保濕跟保養臉部外，消費者在忙碌時或情緒低落時，皆能透過水果的香氣來舒緩身心靈，亦是一款能讓肌膚品嘗水果滋味的萌膜。

水果香氣讓人放鬆又能保養皮膚。圖／果然萌膜提供

Christine表示，果然萌膜重視消費者的感受，研發的系列凍膜可讓消費者攜帶方便，且取得SGS產品測試通過，讓消費者安心使用。大多市售凍膜皆使用罐裝，但Christine考量凍膜保鮮度，而使用單包設計可讓產品維持最佳使用狀態，另外產品附上「手工面膜棒」，讓消費者體會果然萌膜的貼心。

「愛美這件事情，是不分年齡，端看你是否為自己人生負責」Christine分享對台灣的保養品市場說道，她指出，果然萌膜不像片狀面膜因刀模裁切口不同而對臉型有限制性，分子較小且易於讓肌膚吸收，因此適合敷在每一個人的臉形，產品年齡層很廣，像是空姐長時間在空中飛行，非常適合使用，另外加拿大和中國北方寒帶地區也受到喜愛。

果然萌膜的分子小，讓消費者敷臉時肌膚更服貼。圖／果然萌膜提供

台灣面膜市場有10億商機，而台灣在全球面膜市場占17％，未來前景無限。「果然萌膜」創立至今已超過4年，在台灣文創基地駐點販售皆引起熱烈回響。Christine透過，未來除了重視整體營收外，也會朝向社會和環境關懷(ESG)等三個面向來發展。目前除了開發面膜，也研發身體和其它保養品，11月下旬建置完善的官網，周年慶與聖誕節活動也將於月底正式開跑。果然萌膜將於12月推出新產品，並為台灣水果寫下更多故事與在地情懷。

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