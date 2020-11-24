晶華郵輪航向紐約　敞篷巴士遊車河．時尚調酒．Live演唱到早餐派對　耶誕主題High四週

聖誕節，晶華酒店持續開啟郵輪式度假體驗，讓無法出國的民眾營造最有聖誕氛圍的過節感。12月4日起，每個周末晶華帶大家開往美國，復刻受歡迎的紐約聖誕佳節活動場景，每週都有一款主題住房專案推出，讓顧客感受晶華為每一個專案帶來的歡樂體驗，專案兩人成行，每人3,990元起。

12月晶華酒店推出連續四週的主題活動，滿滿耶誕味。圖／晶華提供

12月5日至6日推出「聖誕美景獵遊之旅」為主題專案揭開序幕。如同紐約布魯克林Dyker Heights社區每年聖誕節會有繽紛的聖誕燈飾，遊客常會搭乘觀光巴士感受佳節氣氛；台北晶華特別帶著房客搭乘由台北雙層觀光巴士變身而成的「晶華聖誕專車」，讓房客體驗迪士尼變裝派對，以遊車河方式前往新北耶誕城等耶誕景點，並定點下車享受熱鬧的聖誕氛圍。

「曼哈頓酒吧巡禮」邀請到首位亞裔女性調酒世界冠軍Bannie Kang獻藝。圖／晶華提供

12月11日至13日則主打「曼哈頓酒吧巡禮」，晶華邀請首位亞裔女性獲得帝亞吉歐2019世界調酒大賽冠軍、DMBA 2020代表調酒師等殊榮的Bannie Kang，以百富門集團精選佳釀為基礎創作聖誕應景調酒，搭配精彩的燈光秀，一連兩個夜晚歡樂不停歇，感受視覺與味覺兼具的聖誕狂歡夜。

聖誕航程持續加溫，12月18日來到「百老匯不停秀」，與華納音樂及百富單一麥芽威士忌合作，並邀請知名Live歌手黃小琥舉辦「I Sing」演唱晚宴，房客可享受晶華軒中式宴席，並可聆賞天籟之音，及品嘗百富21年波特桶單一麥芽威士忌，不用到百老匯，也能在台北享受高水準的音樂與酒餚饗宴。

台北晶華郵輪式度假推出「聖誕親子航程」，包括耶誕共學體驗、全天候餐食空間，享受豐富佳節體驗。圖／晶華提供

12月25至27日聖誕週，晶華郵輪管家安排「Boxing Day聖誕早餐派對」，選在貴賓專屬的行政酒廊舉辦，房客一面拆禮物、一面品嘗聖誕美食，體驗美國家庭式的聖誕佳節。晶華郵輪另推出期間限定的「聖誕親子航程」，包括5款聖誕DIY課程，及全天候餐食空間「雲天廊」提供主廚特製各式美饌；藝術家-趙苧容也將帶來富趣味性的「音樂視覺繪畫」活動，配合聖誕音樂、畫畫教學與星象塔羅牌占卜，讓大人小孩享受一段難得美好的佳節體驗。訂房可洽（02）2523-8000轉訂房組，或上官網：www.regenttaiwan.com。

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