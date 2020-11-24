造訪日本埼玉縣 體驗4大觀光景點

隨著世界各國藥廠對於新冠病毒疫苗研發進度陸續傳出捷報，預估最快12月部分國家開始第一批疫苗施打，樂觀期待未來一年新冠病毒的威脅將會大幅降低，國際旅遊市場也將逐漸復甦。為振興並推廣日本旅遊，讓更多台灣遊客能在疫情解封後前往埼玉縣觀光旅遊，埼玉縣政府特別推薦在縣內自然資源豐富、且能體驗北歐風格的4大觀光景點。

從東京搭乘電車或開車約一小時左右就能抵達埼玉縣的飯能地區有日本北歐之稱，是以嚕嚕米主題公園為首座擁有豐富自然資源、極具魅力的觀光區域。除了可與東京、川越一起安排一日遊行程之外，也推薦露營或是在旅館留宿一晚。

今夏一座名為「Nollanaguri (ノーラ名栗)」的北歐文化體驗型設施在埼玉縣飯能市開幕了。在這裡可以體驗到芬蘭式的戶外蒸氣浴、豪華露營(Glamping)、BBQ等活動。BBQ使用當地的新鮮食材，即使安排一日遊也相當適合。在農林產物直銷中心「やませみ」裡也有販售北歐雜貨、名栗饅頭等名物，週末也有農夫市集，能吃到當地的新鮮蔬果，是一個在日本也能享受到濃濃北歐風情的地方。從池袋站搭乘池袋線於飯能站下車，再從飯能站搭乘往名郷方向巴士，在河又名栗湖入口站下車，從東京開車大約90分鐘、大眾運輸約120分鐘可以到達。官方網站:http://nolla-naguri.jp

【能仁寺・天覽山】位在埼玉縣飯能市的天覽山標高197公尺，可以一邊輕鬆健行一邊欣賞紅葉。在天覽山南方山腳下的能仁寺中的正殿北側花園「池泉鑑賞蓬莱庭園」是東日本代表性的庭園之一，從西武池袋線「飯能站」北口搭乘名郷、名栗車庫、湯ノ沢、西武飯能日高団地等方向的巴士，於「天覽山下」下車，徒步5分鐘可以抵達。相關網站:http://noninji.net/HPC-index.html

能仁寺中的正殿北側花園「池泉鑑賞蓬莱庭園」是東日本代表性的庭園之一。圖／埼玉縣產業勞動部觀光課提供

【曙光兒童森林公園】由北歐著名的童書作家朵貝•楊笙的幻想世界設計而成，公園內各處散發著濃厚的北歐氣息，從建築物到自然景緻都彷彿置身北歐，傍晚到閉園前也會有夜間點燈，最後還可以到附設的咖啡廳裡大啖美食佳餚，一解整天旅程的疲憊。交通方式:從西武池袋線「元加治站」徒步20分鐘，官方網站：https://www.city.hanno.lg.jp/akebono。

【曙光兒童森林公園】散發著濃厚的北歐氣息。圖／埼玉縣產業勞動部觀光課提供

【Unotawa（ウノタワ）・正覺寺】，距離埼玉縣飯能市的市街稍遠的距離，在這裡還有寺廟住宿、坐禪、齋飯、冥想、抄經等各種體驗活動可以參加，寺廟附近一處被稱作Unotawa的秘境，相當適合去健行探險一番。 正覺寺網站：https://fukuousan-shougakuji.jimdo.com

被自然資源豐富的山林圍繞著的正覺寺，有寺廟住宿、坐禪、齋飯、冥想、抄經等各種體驗活動。圖／埼玉縣產業勞動部觀光課提供

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