卡蹓卡蹓登入 十位藝術家在桃園馬祖新村聯展

由藝術工作者組成的團隊「卡蹓12號」宣布，11月20日至12月10日在桃園馬祖新村，舉辦­「卡蹓卡蹓登入」(Kaliu Kaliu login) 聯展。

北緯24.93度、東經121.23度對不知道的人來說可能是沒意義的，但如果知道那指的是什麼「地方」，感受可能會大不同。以「地方」來說，那是：桃園「馬祖新村」。經緯度是不動的，空間就在馬祖新村。

藝術家王瀅婷作品「散步的秘密時光」。圖/柯善文提供

「卡蹓卡蹓登入」聯展由十位藝術家組成，包括丁仕章、王瀅婷、張真瑀、莊振鑫、郭玲邑、陳宗亮、陳逸、陳麗玲、童豈逸、廖彥涵，成員皆來自社會上各個不同的職業領域，卻在同個時間點聚集於馬祖新村。

「登入你想登入的地點，你想登入哪裡就從哪裡登入。」卡蹓卡蹓登入的展名由來，「登入」意即藝術家以馬祖新村作為乘載，登入各自連結的時空，呼喚著「小時候」的影像與畫面，當觀眾進入展覽空間，也是帶著各自的時空連結去理解藝術家的作品。

福州話裡「卡蹓」 的意思就像是國語「遊玩」的意思。而展覽裡的作品企圖將地方場域、當地居民用一種遊玩、有趣的方式串連起來。民眾參與為此次藝術計畫之重點之一，不管是繪畫、裝置或與當地環境結合之作品與由藝術計劃衍生而來的工作坊，當觀眾、藝術家的作品穿梭於其中所引發一些思考與影響，讓城鎮老房的關係有了新的變化。

藝術家丁仕章作品(左)、陳逸作品(右)、陳麗玲作品(前) 。圖/柯善文提供

位於中壢龍岡的馬祖新村是近年被喚醒的熱點與亮點，藝術家在此集結、駐村、執行藝術計畫。現今水泥大樓林立的環境下，馬祖新村這塊建築群的歷史底蘊似乎顯得情感濃厚，追溯1950年代以來馬祖新村的發展，思考人與地方如何產生情感聯繫，我們以馬祖新村作為承載，登入不同的時空。

藝術家座談。圖/柯善文提供

期許每一位來到馬祖新村的觀眾，都能透過這些作品，尋回起屬於過去、現在對於世界的眷戀。甚至在未來，異時此地能有一些新的理解。