揭開行動支付五大應用模式成功關鍵秘訣

手機行動支付已走入臺灣民眾生活的每一天，經濟部中小企業處與業者共同推廣行動支付多元應用，橫跨百貨餐飲、超市與超商、網路平台、交通與硬體系統、美妝與旅遊票券等場域，從商業模式以及日常生活的不同面向，讓民眾與中小企業主了解行動支付可以帶來的精彩服務。透過13個行動支付示範案例，從各個商業模式中，帶領消費大眾參考找到適合企業本身的行動支付服務應用。

給人歸屬感的「會員服務加值模式」

「會員服務加值模式」是營造「歸屬感」的利器，會讓陌生顧客成為忠實粉絲，想到就回來消費。像是百貨自行開發會員行動支付工具，有專屬消費集點、電子禮券、分期付款功能，可以做到精準行銷，強化會員黏著度與消費力道。

台北101以顧客為中心，持續優化「TAIPEI 101 MALL APP」各項功能，消費者只要使用101 Pay就能輕鬆完成行動支付結帳、分期付款、累積101 Point購物金或電子抵用券， 讓101 Pay單筆平均成交金額是一般單筆交易金額的15 倍。

行動支付已是現在進行式，讓顧客黏著度大大提高。圖／shutterstock提供

不只有百貨，餐飲連鎖也透過 APP 打造會員專屬行動支付便捷感受。弘爺漢堡透過APP及LINE讓顧客想吃早餐時可以「快點、快付、快取」。除了傳統的打電話預訂餐點之外，顧客現在可以打開「弘爺漢堡的LINE」或「弘爺漢堡 APP」進行線上點餐，只要簡單三步驟，選定要取餐的店家、選好想吃的餐點，接著直接線上結帳即可，還可以選用行動支付來結帳，目前這套系統已導入216家門市。

摩斯漢堡也全面優化結帳程序，縮短顧客等待時間，「MOS APP」線上訂餐功能，隨時打開APP線上點餐並完成付款，進店告知「訂單編號」和「手機末三碼」，就能快速拿到餐點，目前285家分店已導入「MOS APP」線上訂餐系統。

便利商店更透過會員服務為顧客處理生活上的消費大小事增加顧客黏著度。全家便利商店會員電子錢包「My FamiPay」，它結合實體店舖、電商、智慧販賣機，導入行動支付的線下店鋪達 3,700 多間。輕鬆搞定生活大小事，無論支付水電瓦斯、勞健保費、稅款罰款、停車費與學雜費等，還能存取載具發票。

以行動支付凝聚會員向心力的示範案例還有威許移動，它是85度C、康青龍餐飲、環球購物中心等 1,659 家連鎖店「會員行動電子錢包加值服務」推手。威許移動協助客戶以品牌專屬電子錢包 APP 結帳，不用出示實體會員卡，只要出示電子錢包會員卡掃碼，支付、折抵、累點一次到位。

小三美日則是透過各類「獎勵回饋」方案，養成消費者使用行動支付的習慣。小三美日的店員會告知會員透過「掃碼結帳」可兌換獨家限量好禮，而會員消費還可以累積美幣折抵消費，累積活躍會員數達356萬名。

會員服務不只主打便捷、累積紅利、安全支付功能，像寶島眼鏡以研發自有行動支付「 EYE⁺Pay」為核心發展了包括「智慧引客」、「便利支付」、「數據應用」等三大應用，改變寶島眼鏡過去只是銷售通路的角色，逐漸成為忠誠顧客心中的「地方社區視力預防矯正保母」。運用大數據分析，了解會員習性、消費習慣，還可精準推播回購訊息，讓寶島眼鏡有 7 成活躍會員。

給人便利感的「聚合支付整合模式」

「聚合支付整合模式」是協助「連鎖零售店性質」中小企業，透過第三方業者整合多種支付工具，把「多種支付收單方式」包裹後提供給中小企業「進行 POS 整合」，來降低店家導入多元支付之門檻。同時，對門市營運也能有效降低現金存款、換零錢、對帳問題，創造企業便利。直流電通「iCarryGo 行動支付服務」，即利用mPOS 平台，整合多元支付工具，透過與物流、金流及零售跨業結合的「免自提支付系統」，讓旅客在合作店家購買伴手禮商品時，可享機場、國內、國外跨境免自提服務，同時將金流支付化繁為簡，一次性解決旅遊產業的服務缺口，優化整體服務流程，現已有77萬人次旅客使用這服務。

每週必去的生鮮超市也很重視顧客的便利感受，像是頂好超市「行動支付付款閘道系統」，只要「一個按鈕」先啟動行動支付，再用條碼機掃瞄，就會自行判讀使用哪一家行動支付以完成收款，還能同時完成發票歸戶，大幅節省結帳時間，讓頂好行動支付單月交易筆數高達34.7萬筆。

顧客運用行動支付消費不用帶現金，生活更簡單與從容。 圖／shutterstock提供

給人簡單感的「數位服務優化模式」

「數位服務優化模式」轉變傳統支付流程，優化特定領域或場域的支付環節。顧客除了用APP叫計程車並付款外，也能用同一個APP預約居家清潔或衣物送洗提升服務效率；美容美髮業者導入行動支付讓消費生活更便利。

數位服務優化同時為司機、乘客帶來簡單地收付體驗的好例子，就屬台灣大車隊。台灣大車隊將各家行動支付廠商的收款通道，統一整合進同一個共用QR Code裡，乘客確認付款金額時，打開自己的行動支付APP掃一下車內螢幕中的QR Code，就能簡單付款。2020年1至9月，數據顯示乘客使用無現金支付比例大增35％。

同時讓美髮沙龍店、消費者感受簡單支付的，還有髮品供應商歐萊德。歐萊德以「電子帳單平台」傳送帳單與明細給下游美髮沙龍業者，並在「電子帳單平台」直接串接了「行動支付方案」，讓店家可使用行動支付在線上繳款，減少現金收付成本與收到假鈔風險，電子交易優化服務讓 1,085 家美髮店家享有支付的便利性。

給人從容感的「商圈微商共推模式」

「商圈微商共推模式」適合在地商圈、觀光業者投入；結合在地中小型行銷顧問公司、資訊服務商，一同打造在地特色服務，兼具導入行動支付便利性和導客來商圈消費。

豐趣科技透過觀光串聯商業服務生態系，協助景區周邊店家運用行動支付，聯合行銷自家的好商品、共同創造旅遊商機。平台上已經有超過2,000個旅遊服務店家、1,000個以上獨特的旅遊服務商品及250個行動支付收款店家。

給人自在感的「設備整合支付模式」

「設備整合支付模式」常見於民生服務銷售場合，透過行動支付將設備進行數位化升級，涵蓋了食品、洗衣、停車繳費、快照機等。不用別人幫忙的自助設備，讓消費者很自在。

業安科技協助販賣機營運商無痛升級舊型販賣機，導入行動支付功能，同時透過物聯網管理平台，掌握每一台自動販賣機營業額、商品庫存，讓廠商能機動補貨，減少販賣機空機時間，使補貨效率可提升 50％-75％。

行動支付已是現在進行式，讓顧客黏著度大大提高，到實體店家消費不用帶現金，生活更簡單與從容。預期未來還有更多中小企業會推陳出新前所未見的商業型態。

有什麼新點子可結合行動支付，並為公司業務拓展更多元應用商業模式？ 行動支付的5感生活美學，為你揭密企業透過行動支付在行銷、服務、管理、運營的創新應用。

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