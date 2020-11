全境隔離下「體驗經濟」當紅！威秀影城：快來戲院體驗DJ Snake電音現場

全世界受困疫情還在全境隔離的同時,台灣舉辦了金馬獎盛宴,更炒熱一波國片票房,每年席捲全球40座城市的電音節「Road to Ultra」,更在Taiwan舉辦疫情後全球唯一場次,當日更在主辦單位官方YT頻道嗨翻全球163萬粉絲,成為另類台灣防疫奇蹟。悶壞人們,太渴望現場體驗、大銀幕體驗、共同「觸電」共鳴感情的群聚體驗了,一波「體驗經濟」正在興起!今年12月3日,威秀影城獨家與奧哲維文化攜手,引進法國Pathé Live製作的電影《DJ Snake – The Concert in Cinema》。電影中透過20多部高畫質攝影機及精細的收音設備,將今年2月法國的EDM天王DJ SNAKE在巴黎La Défense體育場的音樂會盛況搬上大銀幕,讓所有蛇迷感受淋漓盡致又渾身暢快的「觸電」體驗。

威秀影城更特別邀請夜店RUFF知名DJ DEEZD跨界合作,12月3日於MUVIE CINEMAS的TITAN SCREEN巨幕影廳帶來震撼LIVE DJ SHOW,為《DJ Snake – The Concert in Cinema》揭開序幕。TITAN SCREEN ╳ RUFF NIGHT CLUB電音派對場票價為每人990元,含LIVE DJ SHOW、《DJ Snake – The Concert in Cinema》電影票1張、非酒精飲品或調酒1杯及夜店RUFF入場票1張(活動內容:https://reurl.cc/6lR62k)。其他MUVIE CINEMAS、台北京站、板橋大遠百、桃園統領、新竹巨城、台中TIGER CITY、台南南紡及高雄大遠百威秀影城各場次票價為全票600元、iShow以儲值金購票的會員票價為510元、持團票民眾須至影城現場購票補差價至510元。

《DJ Snake – The Concert in Cinema》絢爛的燈光設計、大型立體投影及豐富的鏡位,引領蛇迷在威秀影城的專業影音設備中享受最身歷其境的極致體驗,更是絕無僅有、不容缺席的電音電影盛事。

法國的EDM天王DJ SNAKE在各大影音串流平台(Spotify, YouTube等)創作了多首點擊破億的電音神曲,更與Lady Gaga、Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、J. Balvin等多位國際超人氣歌手合作。將於威秀影城上映的《DJ Snake – The Concert in Cinema》更找來自己的DJ啟蒙老師Cut Killer擔任嘉賓。音樂會上除了有影迷們熟悉的《玩命關頭7》配樂〈Turn Down For What〉、〈Lean On〉外,還有多首經典作品,包含〈Taki Taki〉、〈Loco Contigo〉及〈Let Me Love You〉。