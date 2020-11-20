歲末聚會必備徹夜狂歡派對遊戲SHERRY BOMB雪莉炸彈骰爆派對組

迎接歲末佳節，JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」。於全省特定量販店及菸酒專賣店購買單支雪莉炸彈（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），即贈送限量骰爆派對組，品酩時刻增添熱鬧輕鬆的歡樂氛圍，讓「SHERRY BOMB雪莉炸彈」共創歡樂回憶，一同迎接歲末狂歡的每一刻。

2020年JOHNNIE WALKER打造的限量雪莉炸彈「骰爆派對組」，內含極具巧思設計的烈酒杯及骰子，打造全面感官衝擊。雪莉炸彈經典配色–黑色與桃紅為骰子色調設計，四個烈酒杯杯身分別印上JOHNNIE WALKER經典標誌Keep Walking「行走的紳士」，以及「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」獨有的香甜風味: 蜜餞、無花果與香草。堪稱任何「派對聚會破冰機」的「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，風味甜順、易入口，簡單搭配冬瓜茶與氣泡水，迸發令人驚喜的絕美風味組合，讓年輕朋友輕鬆品飲威士忌、拉近彼此距離；限量贈送的骰爆派對組，玩法不設限，搭配不同遊戲炒熱氣氛。沉浸遊戲、派對歡樂之際品嘗一口甜順風味的雪莉炸彈威士忌，體驗「大人味」與派對娛樂的結合，氣氛瞬間沸騰、創造難忘回憶，絕對是2020年時尚男女不能錯過的品酩新體驗。

JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」鮮明的雪莉個性，完美平衡的口感，迷人的深琥珀色酒液，令人傾心。圖／業者提供

今年搶先全球上市的JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，選用熟成逾12年的威士忌，精心調和出更鮮明的雪莉個性；熟成於雪莉酒桶中的威士忌原酒賦予威士忌蜜餞、無花果、可可、咖啡等風味，與順、甜味覺體驗，香甜餘韻即在鼻息間瀰漫，在口中達成完美平衡，使人沉溺而不膩，進化成浸透感官的全新享受。

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