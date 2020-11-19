萊爾富21日開放預購「楓葉紅」萊潔炫彩醫療口罩　展現穿搭自信風采

氣候漸漸轉涼，全球新冠肺炎疫情持續升溫，台灣近日境外移入確診病例明顯增加許多，口罩等防疫物資需求持續熱銷。知名超商萊爾富為照顧民眾健康，近幾個月推出的醫療口罩，一開賣即造成旋風，10幾分鐘就全數完成預購手續。

繼推出「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」及牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」和「丹寧藍」等顏色的口罩供民眾選購後，萊爾富再度又推出讓民眾走在街道上散發出藏不住的時尚霸氣「楓葉紅」萊潔醫療防護口罩，將於11月21日早上10:00門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒，售完為止。

寒露到，秋意濃！戴上「楓葉紅」炫彩醫療口罩應景又充滿喜氣，且呈現出自信與尊貴，視覺上更是散發出性感、魅力與不可冒犯的氣息，走在深秋冬臨的街頭，戴上楓紅之美的口罩配件，綴上一股火熱氛圍，讓一抹紅色綻放穿搭自信。讓民眾「玩色‧做自己」，除了能夠滿足「街頭穿搭時尚」外，也戴得安心。

「楓葉紅」玩色炫彩醫療口罩，讓民眾盡情玩色做自己。圖／萊爾富提供

萊潔炫彩口罩系列為獨家滅菌加工製程，是目前台灣唯一通過3E過濾標準，如符合BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上與PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，為最乾淨的醫療口罩。

萊爾富貼心提醒民眾，可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須花費1分鐘即可快速完成「炫彩口罩」預訂，於12月18日後再回原購買門市取貨。