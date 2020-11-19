一秒出國去！ 裕元花園酒店推飛往2021「航空跨年主題派對」

「好想出國喔！」台中裕元花園酒店聽見大家的心聲，特別推出「Get Ready to Fly」航空跨年主題派對，入場費每位1,280元起，再送「裕元航空過夜包」。現場有熱力四射的行李舞蹈表演、狂歡LIVE BAND，還有特技雜耍等精彩節目，而且可以享用五星主廚自助吧及特調飲品。大家就不妨準備好護照，一起飛向2021吧！

結合時下最夯的「偽出國」，裕元打造台中人氣跨年派對與話題，特設計如親臨機場一般的派對空間，酒店更以機票作為入場票設計，顧客需攜帶護照或護照影本並持有入場票通過安檢門，摸擬真實出國的感覺。派對站票價每位1,280元，也有座票價格每位1,580元，座位有限，售完為止。憑票可兌換「裕元航空過夜包」，內含酒店同款盥洗用品組，讓民眾擁有「搭乘飛機」的滿足感，還能做為旅行盥洗包使用。派對還有熱浪搖擺的LIVE BAND貫穿全場，以及精彩的舞蹈表演及令人驚呼連連的特技雜耍。當然也少不了主廚特製的自助吧及狂歡特調飲品，最適合與好友們一起跨年同歡。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，受到大環境影響，今年民眾無法出國，很多國外行程都取消，為此，裕元特別推出主題派對，讓久未搭機的民眾有一場難忘的跨年體驗，一起航向嶄新的2021年！但入場名額有限，消費者要訂要快！可洽裕元官網http://www.windsortaiwan.com，或致電（04）2465-6555。