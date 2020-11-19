膜力威 榮獲中華優質企業協會卓越第一品牌

抗藍光保護貼獲三國專利

有感於現今社會人手一機，手機使用時間越來越長，對於眼睛的加速傷害，是現代人不可忽視的問題。膜力威數位科技創辦人陳中威本著關懷視力出發傳達護眼觀念，決心投入大量資本並率領團隊致力於研發抗藍光產品，率先成功研發出一款畫面透明原色的抗藍光螢幕保護貼，領銜國內唯一擁有德國、台灣、中國三國專利證明，以及SGS、intertek、德國萊茵TUV等多項國際認證報告，可阻隔30%透明吸入型藍光。

膜力威總經理陳中威表示，在這日新月異資訊爆炸的年代，人們對於3C產品的使用及依賴性大大增加，食、衣、住、行、育樂都是靠手機就能完成。現代人手機使用頻繁眼睛容易覺得疲勞、乾澀、畏光，其中的藍光更可能導致視網膜剝離、眼睛黃斑部發炎、水腫、病變等等併發白內障發病率增高。

藍光帶來眼睛傷害宣導講座。圖/膜力威提供

陳中威表示，其實藍光無所不在，對於長時間使用手機、平板、電腦眼睛藍光的累積會造成慢性傷害，尤其許多人習慣性在晚上關燈看手機，此時眼睛瞳孔會放大，眼睛吸收藍光是一般人的3到4倍，因此藍光會直接燒灼到視網膜黃斑部的地方，長期將會造成隱結及視覺中央部分缺損，進而導致視力漸漸退化。藍光不僅無法被完全過濾，還會直接傷害視網膜的黃斑區域，黃斑區域一旦受損就無法恢復，是不可逆的，最嚴重還有導致眼睛失明的可能性。

「如果藍光阻隔率超過50%以上，畫面會失真、偏色、睫狀肌長期頻繁距焦造成眼睛疲勞，且螢幕亮度不足反而會讓近視度大增。」陳中威表示，在現今社會大家對於手機的使用時間越來越長，眼睛保護已經到了刻不容緩，孩童的視力更是家長們必須重視的，目前國內臨床病例最年輕為15歲的孩童，因長時間使用手機造成白內障，在在顯現防藍光對眼睛保健非常重要。

特別由中華優質企業經貿發展協會主辦的優良企業品牌宣導活動中，膜力威數位有限公司本次更榮獲2020年卓越第一品牌殊榮肯定。陳中威表示，膜力威團隊本著關懷視力出發，研發能真正抗藍光的產品，不僅是手機產品類的藍光玻璃貼，亦已擴大到汽車導航螢幕以及大家最常使用的家用電腦螢幕。膜力威公司目前國內有六百多家經銷商，並將產品推廣至美國及澳門、香港等地區。

「保護眼睛已經不是錢的問題，反觀，你覺得你的眼睛值多少錢？一旦發生問題，往往都為時已晚。」陳總經理表示，眼睛是靈魂之窗，讓我們看見世界感受人間的美好，膜力威團隊會堅持服務及關懷的原則，繼續努力推廣護眼觀念，並研發生產真正有效的抗藍光產品造福大眾。