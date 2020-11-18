網路瘋傳讓咖啡變好喝的秘密

2020地表最熱咖啡展在哪裡？答案肯定是11月16日剛落幕的「2020台灣國際咖啡展」，今年因全球疫情關係，許多地區的國際咖啡展紛紛延後至明年舉辦，因此2020在台舉辦的國際咖啡展格外讓咖啡迷備感珍貴。

在今年多家參展廠商中，具37年悠久歷史的台灣知名品牌「陶作坊」，旗下近年成立的子品牌「Aurli」特別吸引專業咖啡愛好者的目光，Aurli和日本百年品牌HARIO聯名的濾杯、Kadou珈堂聯名開發的手沖壺、厚口濃縮杯，以及Aurli獨家開發、有「咖啡神器」之稱的山形杯等明星產品，吸引多家專業咖啡店老闆連續四天來展場搶貨，多項商品紛紛賣到缺貨，讓不少晚到展場的咖啡迷感到扼腕。而在YouTube擁有高人氣的VV Cafe「學長」，以及在地優質店家「甘心咖啡」、「萃行咖啡」這幾天也特別獲邀，在展場使用Aurli器具現場直播展演，讓現場民眾和專程到場的粉絲，實際體驗Aurli專業咖啡器具的奇妙之處，試喝過的人無不嘖嘖稱奇。

Aurli山形杯咖啡神器。圖／陶作坊提供

Aurli是專精於咖啡專業器具的新銳品牌，其器具除使用一般市面上常見的陶土製作外，更加入獨家研發專利礦岩材質「老岩泥」，經1250度左右高溫氧化還原燒製而成，每件作品均有特別的顏色及紋理，質地似麥飯石，能轉化水質，讓咖啡喝起來的感覺更加圓潤順口，而創辦人林榮國極具實驗家的個性，更將老岩泥咖啡杯進階細分至一燒、三燒、五燒等不同等級，每一燒分別適合品嚐不同種類的咖啡，滿足專業玩家刁鑽的敏銳味蕾，也因此，先前推出時，即在網路上造成一陣轟動，是咖啡專業玩家們私下口耳相傳的「咖啡神器」！而Aurli商品低調細膩、質樸手作的商品設計風格，更是咖啡器具市場上少見，也難怪格外受到咖啡愛好者青睞，在展場短短幾天就創下銷量破百萬的驚人業績。

Aurli未來還會持續專精於更多咖啡專業器具的研發，讓更多喜愛品嚐咖啡濃醇香氣的老手、新手，都能找到適合自己的咖啡用具，讓每個人對手上那杯咖啡更加對味，增添生活中美好的人文體驗。為了彌補許多在今年展場撲空的咖啡迷們，Aurli也將在近期規劃推出回饋活動，有興趣的民眾可上陶作坊／Aurli官網https://www.taurlia.com/categories/aurli關注活動訊息。