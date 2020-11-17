芙彤園獲國家新創事業獎 ESGift實現企業責任採購

成立5年，台灣本土芳療香草品牌芙彤園社會企業（Blueseeds）榮獲今年經濟部舉辦第19屆新創事業獎「特別獎」殊榮。芙彤園創立之初即以復育土地、創造偏鄉就業和打造全球少數0人工化學合成添加的洗劑為理念，獲得消費者青睞，5年來營運規模不斷成長，近來獨創企業「ESGift 全方位服務行動」協助並串聯企業施行企業社會責任，以社會創新合作模式共同擴大社會影響力。

芙彤園創辦人暨執行長詹茹惠表示，近來企業ESG備受關注，全球疫情肆虐下，ESG躍居投資新亮點，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步鼓勵具ESG 理念的企業，達到改善地球環境的永續目標。

芙彤園在純淨台東以自然農法復育土地種植香草，扶助小農原民，打造台灣莊園級精油及香氛洗沐國際品牌Blueseeds，堅持全天然、0人工化學合成添加，推動對環境零汙染的生活方式，打造國際化香草產業鏈來推動環境永續及杜絕環境荷爾蒙，屢獲國內外社會創新及環境永續獎項，全球知名「紅鯡魚」Red Herring 2019年列為「亞洲百強」，值得國際投資者關注，更連續三年獲選為經濟部「Buying Power 社創良品」，獲得眾多知名企業CSR伴手禮首選。

芙彤園創辦人暨執行長詹茹惠與經營團隊盼以「ESGift 全方位服務行動」協助企業責任採購，實現永續目標。圖／芙彤園提供

芙彤園推動「ESGift 全方位服務行動」，邀請企業共同參與ESGift行動，以創新的「ESGift全方位服務方案」，除了讓客戶及員工可透過大自然植物的療癒力加強呵護健康，並透過香氛安頓身心外，因從育苗、種植到加工、調香等一條龍，可依據企業需求打造獨一無二個性化香氛商品，形塑企業品牌特性、增加企業綠色商品營收，再結合永續及香氛教育工作坊、「認養一畝香草田」台東香草行及Spa輕芳療等服務，除了提供企業優質台灣莊園級商品，提供股東會、年節伴手禮、企業聯名商品、員工天然洗沐訂閱等更多健康又友善環境的選擇，更協同企業展現其在環境永續、綠色消費、多元與健康職場、社會效益等的社會責任，提升企業形象，發揮社會影響力，一起為台灣土地奉獻一份心力，體驗與自然共生的純粹美好。