2020大臺南國際旅展 星級飯店推餐飲優惠搶客

由「臺南市旅行同業公會」主辦， 雲嘉南一年一度指標旅遊盛會「2020大臺南國際旅展」，將於11月20-23日在「南紡世貿展覽中心」舉行，台南各大星級飯店推餐飲優惠積極搶客，包括台南遠東、台糖長榮、老爺行旅、大員皇冠、富信、夏都安平館、桂田、維悅、台南商務等飯店，都提供歲末年終特惠，搭上尾牙春酒、年菜圍爐餐飲旺季，餐券熱銷可以預期。

台南各大星級飯店餐券優惠方面，台南遠東飯店Café自助餐廳平日餐券每組5張，午餐優惠3,340元(原價4,675元)、晚餐優惠3,890元(原價5,445元)、早餐2人券優惠4,400元(原價7,040元)；還有醉月樓中餐廳午間港式點心、一鴨三吃、海陸雙人合菜等優惠券。

台糖長榮酒店吃遍天下平日自助餐券每套10張，優惠7,500元，再贈送2,000元餐飲抵用券；長園中餐廳一鴨三吃券優惠1,800元(原價2,387元)，再送招牌菜兌換券(可累贈)；還有長園平日合菜餐券加一鴨三吃券組合優惠4,000元，再送富貴雞；另有大廳酒吧下午茶券、O’Fun餐廳肋眼牛排、雙人龍蝦等套餐券特惠。

「台南老爺行旅」甘粹餐廳平日半自助式餐劵每套4張，午餐優惠1,840元(原價2,332元)、晚餐優惠2,280元(原價2,992元)。「台南大員皇冠假日酒店」港點券每套10張，優惠1,500 元(原價2,849元)；一鴨三吃券每套2張，優惠3,880元(原價4,840元)，還有午餐鐵板燒、日式火鍋等平日套餐券。

「台南富信大飯店」粵式三人套餐券，買5送1(港點券)，優惠1,200元(原價2,000元)，另有港點券特惠。「夏都城旅安平館」城食百匯自助餐廳平日午餐券買5送1，優惠4,375元(原價5,250元)、城旅軒中餐廳櫻桃鴨三吃券優惠2,000元，再送香芋籤粿券。「台南桂田酒店」阿力海平日餐券買5送1，假日餐券買10送1，以及櫻桃鴨破盤價1,850元、桂田蔬食套餐券、本家套餐券特惠。

「台南商務會館」圍爐年菜下殺8折、港式飲茶券每套5張，每套優惠3,000元(原價4,000元)，還有自助早餐優惠券每套10張2,350元(原價3,850元)。「台南維悅酒店」尾牙春酒專案每桌原價4,888元起，旅展享9折，另有春節年菜、暖心團圓鍋等特惠專案。

主辦單位今年大手筆加碼，刺激買氣，大會好康活動多！凡至官網預約免費看旅展之會員，入場可參加「會員獨享」抽獎活動，總價值高達30萬元旅遊購物金。每日開展前100名至福袋活動處排隊，並使用臉書參加指定活動，送人氣福袋，袋袋有獎，有住宿券、餐券、旅遊周邊好康，每日限量100個。

入場需購買全票100元，65歲(含)以上或身心障礙陪同者，憑證可享優惠票50元；持國民旅遊卡、15歲(含)以下兒童、身心障礙人士等憑本人證件，或平日持免費入場券，皆可免費入場 ，參觀時間從早上10點至下午18點 。全館消費滿5,000元送摸彩券(可累送)，抽溫泉飯店住宿券，可至官網https://ttf.kje-event.com.tw/ 或臉書「大臺南國際旅展」查詢。