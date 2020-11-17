友宏整合行銷ibuy99　搶佔越南代購跨境電商龍頭

以日本商品代銷代購起家，友宏整合行銷自主研發全球代購批發與經銷平台ibuy99於去年正式上線，串聯日本各大電商，以多語系版本，提供全球買家最即時的日本商品資訊，輕鬆掌握全球跨境代購與批發電子商務商機。目前除了在日本、台灣及中國，友宏整合行銷也進軍東協市場，於越南設立實體公司，預計於2023年前打造成越南最大的日本代購網站。

友宏整合行銷經理黃氏金容表示，越南經濟成長強勁，2019年的GDP成長超過7%，進口更佔GDP的75%。隨著所得的提高，越南對高品質的日本商品需求將會愈來愈高，因此友宏藉由越南分公司的設立，及ibuy99.com.vn日本代購越南站的架設，積極卡位此一潛力市場。

總公司設於東京，並於大阪設有辦事處，友宏整合行銷在過去數年為數千台灣與日本的法人與批發客提供優質服務，由於長期經營日本市場，並有道地日本服務同仁，不僅熟悉日本的文化，更熟悉在地通路。黃金容說，相較於多數日本購物網站僅提供境內的發貨運輸，不支援國際運輸，即使有國際郵寄的服務，也不提供清關服務，ibuy99越南日本代購網站與日本各大電商同步，讓客戶可以越南文搜尋日本樂天或yahoo的上億個商品，以越南盾採購日本商品，並提供日本到海外的物流、倉儲及轉運全面性一站式服務，且運費優惠且運輸時效快速，讓越南客戶買日本貨就像在越南買一樣簡單，輕鬆就能掌握跨境電商商機。

●尋找合作的夥伴，共同目標為開拓越南的日本代購市場。圖／友宏整合行銷提供

ibuy99越南站目前是第一家在越南設點，專營日本商品代標代購的台灣公司。黃金容說，相較於台灣的代購市場競爭激烈，越南則正在起步中，友宏目前除了當地行銷專才已經到位，金流與物流及網站的整合基礎架構亦已接近完成，成功拿到了進入越南日本代購市場的入場券，越南FB的粉絲團已有2萬個粉絲，許多合作洽詢正在進行中，成為當地全球代購平台龍頭指日可待。

友宏整合行銷同時入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器。黃金容說，i2i Scalerator 規模加速器透過越南善於電商、行銷的企業主管提供物流及法律稅務的資源，以線上視訊的型式，輔團隊取得於越南當地經營電商或落地越南所需之各項資源。陣容堅強業師群及在地資源鏈結，將有助於ibuy99越南站在當地找到更多合作夥伴，也能對當地的行銷方式與法律規定有更深入瞭解，快速發展當地市場。