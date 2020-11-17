宇萌數位科技　搶灘歐洲市場

掌握八大核心技術及擁有多項AR專利，宇萌數位科技早在2010年就已投入AR自主研發應用，藉由創新的AR技術與商業市場對接，透過市場反饋持續優化，不僅在台灣市場位居領先地位，近年更積極布局國際市場，在5G時代蓄勢待發。

宇萌數位科技執行長白璧珍表示，宇萌數位科技從市場還不知道什麼是AR的時候就已經超前部署，從早期的品牌零售業，到現在擴展到教育及博物館、工業製造、觀光文化及展演等，發展十年下來，應用案例已遍及各行各業。

宇萌數位科技一邊從事技術研發，一邊與商業市場對接，技術功能相對成熟，應用更為多元，藉由打造marq+ AR大平台不斷累積新增AR模組及豐富的實績案例，以組合積木方式提供各種靈活場景應用，讓產業更容易理解與導入，使用者不需要瞭解技術，只需專注素材內容的製作，就能透過AR平台挑選互動功能，以模組化快速建立專屬的AR解決方案，針對需要客製化的客戶，平台也提供靈活的客製化功能，並透過不同硬體裝置整合軟體技術設計，提供獨特的創意應用場景與服務。

白璧珍說，數位轉型已經是大勢所趨，藉由AR技術之導入，將視覺化的概念疊加在工作場域中，可以優化既有工作流程及提升工作效率。不論遠端與客戶接洽、內部教育訓練或商品展示，都可以靈活的方式表現，預期在5G時代的來臨將有更爆發性的成長。

●宇萌數位科技執行長暨創辦人白璧珍。圖／宇萌數位科技提供

經過多年深耕，宇萌數位科技在國際市場亦大有斬獲，除了既有美國、新加坡及大陸市場，同時入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器，規劃前進歐洲市場。白璧珍說，宇萌數位科技已成功將自主開發之AR室內定位導覽專利與技術導入台灣博物館內，此一成功案例將可直接應用到法國的博物館，此外，法國工業應用蓬勃發展，尤其是酒商對於AR的應用興趣濃厚，這些都是宇萌可以大展拳腳的領域。

藉由加速器引薦法國在台協會介接國家資源及在地商機，不僅讓宇萌數位科技更加瞭解法國市場，而且更快切人當地業務。目前宇萌數位科技已在法國當地找到合作夥伴。展望未來，希望進一步串起歐洲產業鏈，透過技術實力營運之深化，深耕在地市場。