麥菲爾打造新世代小型家電第一品牌　進軍國際市場

透過「設計美學」、「創新科技」以及「新零售」，科技品牌電商「MYFEEL 品感覺」改善現行家電功能過於複雜的問題，主打新生活態度，成就質感生活，重新定義網路原生世代新生活態度，在國內家電市場異軍突起，成立短短三年，便已成為新世代小型家電第一品牌。

麥菲爾創辦人郭承錠表示，在講求速度，眼球戰爭激烈的年代，感覺很重要，在第一時間就要抓住消費者的視線，是成功的第一步。當然，產品本身在功能性與實用性上也必須具有爆點，必須要有技術突破性，一定要能突破目前家電應用的瓶頸。品感覺站在使用者角度，思考消費者的需求，透過消費者回饋，不斷優化、發掘並改善，滿足現代生活中不便之處。

以正在集資中的商品「X-Chop 砧板刀具烘乾殺菌機」為例，玷板與刀具的清潔與消毒，可以說是現代家庭必備，以往卻常被忽略，主要是因為沒有商品可以滿足這樣的需求。而WYPE小塵掰，將智能除塵、濕拖及自動清洗三合一，除塵亦可同時濕拖，消費者不需要再用手去碰觸卡住的毛髮、超噁集塵盒、發黑的拖把，更突破了吸塵的使用想像。而微型洗衣機及微型烘乾衣架，則是把本來很佔空間的東西，變得更為輕巧。這些創新型能家電，在功能性不會損失的前提下，卻衍生出另一個新的使用情境，改變了消費者對既有家電的定義，也為品感覺締造一次又一次的銷售紀綠。

●MYFEEL 以包圍式的戰術規劃推出小家電商品，目標從早到晚的家電方案都能在MYFEEL買到。圖／MYFEEL品感覺提供

除了在國內市場站穩腳步，麥菲爾亦於今年入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦之i2i Scalerator 規模加速器計畫，規劃進軍越南市場。郭承錠說，品感覺早已進入馬來西亞市場，當地接受度與口碑都不錯，越南是一個高度成長市場，不僅經濟正在起飛，對於生活品質之要求也越來越高，因此希望搭乘政府南向列車，提前插旗。

郭承錠表示，零售業最重要的是與消費者對話，有別於馬來西亞七成的客戶是華人，越南市場面臨語言與文化不同的問題，藉由i2i Scalerator 規模加速器轉介當地官方及民間機構，將有助於快速建立市場連結。此外，好的產品及行銷是企業經營之成功的第一步，而品管及財務等企業管理則是永續經營不可或缺的，藉由規模加速器轉介業師輔導，所規劃之企業管理課程、B2B國貿課程，甚至募資規畫等多元課程，都對新創更有直接扶持與加乘效果。